wechselnd bewölkt11°
DE | FR
burger
Schweiz
Arbeitsmarkt

Bankangestellte machen in Zürich fast 10 Prozent der Arbeitslosen aus

Diese Berufsgruppe macht im Kanton Zürich fast 10 Prozent der Arbeitslosen aus

14.10.2025, 11:2914.10.2025, 11:29

Bankangestellte in Zürich haben derzeit Mühe bei der Stellensuche. Die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS im Jahr 2023 wirkt sich weiterhin auf den Arbeitsmarkt aus.

Dies berichtet Le Temps. Die Zahl der beim Zürcher RAV gemeldeten Arbeitslosen im Finanzsektor stieg und betrug im September 2259 Personen, was fast zehn Prozent aller Arbeitslosen im Kanton ausmacht.

Arbeitslosigkeit, unemployment, arbeitslos, Job-Suche, RAV, Vorstellungsgespräch
Auffallend viele Bankangestellte suchen im Kanton Zürich einen Job. (Symbolbild)Bild: Shutterstock

Bei der Übernahme der Credit Suisse kündigte die UBS an, im Rahmen der Integration bis Ende 2026 rund 3000 Stellen in der Schweiz zu streichen. Ein Manager eines Zürcher Finanzinstituts, der anonym bleiben wollte, sagte zu «Le Temps»:

«Die Folgen des Wegfalls der Credit Suisse machen sich bemerkbar.»

Diesen Sommer habe sein Unternehmen eine sechsmonatige Praktikumsstelle ausgeschrieben. Es seien deutlich mehr Bewerbungsdossiers als in den Jahren zuvor eingegangen – «und viele Bewerbende waren überqualifiziert».

(rbu mit Material der sda)

Mehr zum Thema:

Wirtschafts-News
Arbeitsmarkt zeigt sich trotz Zöllen robust – mehr Firmen melden Kurzarbeit an
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Stefanie Heinzmann: «Ich habe Frieden mit meinem Körper gefunden»
2
Ex-Marine-Captain erhebt happige Vorwürfe: «Das Projekt F-35 ist gescheitert»
3
Badener Restaurant erhält 15 Gault-Millau-Punke und schliesst 4 Tage später
4
Meteorologen sehen mehrere Hinweise für einen kalten, schneereichen Winter
5
«Wenn ich das im Laden sehe, frage ich mich: Wer kauft das noch?»
Meistkommentiert
1
Trotz Waffenruhe: Tote nach israelischem Angriff in Gaza +++ Macron warnt vor Hamas
2
US-Regierung will Presse-Arbeit im Pentagon einschränken
3
Schande von Bern: Regierungsrat will Antifa verbieten – und bringt die Kesb ins Spiel
4
Krankenkassenprämien: So lässt sich das Leben von 85 % der Schweizer verändern
5
Millionenschaden nach Palästina-Demo – «Würde einem solchen Sauhaufen nie hinterherlaufen»
Meistgeteilt
1
Angriffe auf Charkiw ++ Selenskyj will mit Trump über Marschflugkörper verhandeln
2
Vor 25 Jahren wurde mein Haus weggerissen – so erlebte ich die Katastrophe in Gondo
3
Auf diesen 9 Wanderungen leuchten dich die Lärchen goldig an
4
Ein schrecklicher Unfall sorgt dafür, dass Petr Cech nie mehr ohne Helm spielt
5
«Leider lassen sich viele Eliten von Trump einschüchtern»
Diese Berufsgruppe macht im Kanton Zürich fast 10 Prozent der Arbeitslosen aus
Bankangestellte in Zürich haben derzeit Mühe bei der Stellensuche. Die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS im Jahr 2023 wirkt sich weiterhin auf den Arbeitsmarkt aus.
Zur Story