Diese Berufsgruppe macht im Kanton Zürich fast 10 Prozent der Arbeitslosen aus

Bankangestellte in Zürich haben derzeit Mühe bei der Stellensuche. Die Übernahme der Credit Suisse durch die UBS im Jahr 2023 wirkt sich weiterhin auf den Arbeitsmarkt aus.

Dies berichtet Le Temps. Die Zahl der beim Zürcher RAV gemeldeten Arbeitslosen im Finanzsektor stieg und betrug im September 2259 Personen, was fast zehn Prozent aller Arbeitslosen im Kanton ausmacht.

Auffallend viele Bankangestellte suchen im Kanton Zürich einen Job. (Symbolbild) Bild: Shutterstock

Bei der Übernahme der Credit Suisse kündigte die UBS an, im Rahmen der Integration bis Ende 2026 rund 3000 Stellen in der Schweiz zu streichen. Ein Manager eines Zürcher Finanzinstituts, der anonym bleiben wollte, sagte zu «Le Temps»:

«Die Folgen des Wegfalls der Credit Suisse machen sich bemerkbar.»

Diesen Sommer habe sein Unternehmen eine sechsmonatige Praktikumsstelle ausgeschrieben. Es seien deutlich mehr Bewerbungsdossiers als in den Jahren zuvor eingegangen – «und viele Bewerbende waren überqualifiziert».

(rbu mit Material der sda)