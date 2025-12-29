wechselnd bewölkt-2°
DE | FR
burger
International
Gold

Silberpreis über 80 Dollar

Silber nach Rekord über 80 Dollar unter Druck – Gold nahe Bestmarke

29.12.2025, 09:2529.12.2025, 09:26

Der Silberpreis ist am Montag nach einer Rekordrally über 80 Dollar je Unze unter Druck geraten. Nach einem Höchststand von rund 84 Dollar im asiatischen Handel setzten Gewinnmitnahmen ein, der Preis fiel am frühen Morgen zeitweise auf rund 75 Dollar je Feinunze.

Bereits am Freitag hatte Silber erstmals die Marke von 75 Dollar überschritten. Edelmetalle erreichen zum Jahresende neue Höchststände, getragen von wirtschaftlicher und geopolitischer Unsicherheit sowie einem schwächeren Dollar.

Silver Silber Symbolbild Barren Silberbarren Silber-Barren
Seit Jahresbeginn hat sich der Silber-Preis mehr als verdoppelt.Bild: Shutterstock

Seit Jahresbeginn hat sich der Silber-Preis mehr als verdoppelt, in der Spitze lag das Plus zuletzt bei deutlich über 150 Prozent. Vor allem im Dezember hat der Silberpreis einen rasanten Höhenflug gezeigt.

Musk betont Wichtigkeit

Zusätzliche Aufmerksamkeit erhielt Silber durch Äusserungen des US-Unternehmers Elon Musk, der am Wochenende auf chinesische Exportbeschränkungen hinwies und die Bedeutung des Metalls für industrielle Prozesse betonte. Händler sprachen zugleich von zunehmender Spekulation und einem zeitweise überhitzten Markt.

Trotz der aktuellen Korrektur bleiben die Perspektiven laut Experten positiv. Die starke industrielle Nachfrage – etwa aus der Solarindustrie, von Elektrofahrzeugen, KI-Rechenzentren und der Elektronik – treffe auf sinkende Lagerbestände und ein strukturelles Angebotsdefizit, sagte Tony Sycamore von IG Australia.

Unsicherheiten und schwächerer US-Dollar

Gold gab am Montag ebenfalls leicht nach und notierte zuletzt bei rund 4506 Dollar je Unze. Zuvor hatte der Preis nur knapp ein neues Rekordhoch unterhalb von 4550 Dollar verfehlt. Seit Jahresbeginn legte Gold um gut 70 Prozent zu. Damit zählt das Edelmetall zu den besten Anlageklassen und steuert zudem auf den höchsten Jahresgewinn seit 1979 zu, als der Preis um 127 Prozent anzog.

epa12441396 Gold bars are displayed in a gold dealer&#039;s shop in Essen, Germany, 09 October 2025. The spot price of gold has risen above 4,000 USD per ounce for the first time as investors turn to ...
Silber legte zuletzt deutlich stärker zu als Gold.Bild: keystone

Beide Edelmetalle werden durch geopolitische Unsicherheiten, einen schwächeren US-Dollar sowie Erwartungen weiterer Zinssenkungen durch die US-Notenbank gestützt. Während Silber zuletzt deutlich stärker zulegte als Gold, verwiesen Analysten auf einen gewissen Nachholbedarf und auf Angebotsengpässe, insbesondere in China. (sda/awp/afp)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Warum machen das eigentlich alle? 12 Arten, in eine Medaille zu beissen
1 / 15
Warum machen das eigentlich alle? 12 Arten, in eine Medaille zu beissen
Ein Biss in die Medaille: Irgendwann einmal hat es sich eingebürgert, so für die Fotografen zu posieren. Es gibt zahlreiche Varianten.
quelle: x01744 / ivan alvarado
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Sotheby's versteigert diese Toilette aus echtem Gold – Gebote starten bei acht Millionen Franken
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
830 Flüchtlinge erreichen Kreta
Binnen weniger Tage sind bei verschiedenen Rettungsaktionen südlich der griechischen Insel Kreta insgesamt rund 830 Flüchtlinge und Migranten aufgegriffen worden.
Allein am Freitag waren es knapp 400 Menschen, berichteten griechische Medien. An den Einsätzen waren demnach Fischerboote und Patrouillenboote der griechischen Küstenwache und der EU-Grenzschutzagentur Frontex beteiligt.
Zur Story