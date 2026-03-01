Aprilia mit dem Sieger Marco Bezzecchi dominiert den Auftakt der MotoGP-WM in Thailand. Der Titelverteidiger und Topfavorit Marc Marquez fährt nach einem platten Hinterreifen einen Nuller ein. Ducati könnte in diesem Jahr nicht mehr so dominant sein wie in der vergangenen Saison. Zumindest beim Grand Prix von Thailand auf dem Circuit von Buriram sahen die Kräfteverhältnisse komplett anders aus. Mit Sieger Bezzecchi und allen vier Aprilia-Fahrern in den Top 5 setzte der Hersteller aus dem Veneto ein dickes Ausrufezeichen.
88 MotoGP-Rennen in Folge hatte ein Ducati-Pilot auf dem Podest gestanden, diesmal reichte es gerade mal zu Platz 6 (Fabio di Giannantonio). Ob die Vorherrschaft damit zu Ende ist, wird sich zeigen müssen. Ducati bekundete auch Pech. Marc Marquez schied auf Platz 4 liegend fünf Runden vor Schluss mit einem platten Hinterreifen aus, sein jüngerer Bruder und letztjährige WM-Zweite Alex Marquez stürzte wenig später. (riz/sda)
