Die Zahl der verletzten E-Scooter-Fahrer, vor allem unter Jugendlichen, ist in Griechenland zuletzt rasant gestiegen. Bild: KEYSTONE

Zu viele Unfälle: Griechenland will E-Scooter für Minderjährige verbieten

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Ein entsprechender Gesetzentwurf werde in Kürze ins Parlament eingebracht, kündigte der stellvertretende Verkehrsminister Konstantinos Kyranakis am Mittwoch im Parlament in Athen an.

«Wie ein Videospiel»

Viele Minderjährige betrachteten das Fahren mit E-Scootern «wie ein Videospiel», sagte der Minister. Da es Gesellschaft, Familien und Staat bislang nicht gelungen sei, Jugendliche ausreichend zu sensibilisieren, müsse nun gehandelt werden, fügte er hinzu.

Zugleich kündigte der Minister schärfere Kontrollen gegen den Verkauf von Elektrorollern an, die schneller als die gesetzlich erlaubten 25 Kilometer pro Stunde fahren können. Der Verkauf solcher Fahrzeuge sei illegal und werde künftig strenger verfolgt, sagte er. Die Debatte wurde im Parlamentsfernsehen übertragen.

Die Zahl der verletzten E-Scooter-Fahrer, vor allem unter Jugendlichen, sei zuletzt rasant gestiegen, hiess es aus den Notaufnahmen griechischer Spitäler. «Diese Roller sind eine Plage», sagte ein Arzt im griechischen Rundfunk. Die Zahl der Einlieferungen – auch von Touristen – nehme rapide zu, fügte er hinzu. (sda/dpa)