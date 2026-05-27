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Italien: Höchste Hitze-Warnstufe in vier Städten am Donnerstag

Höchste Hitze-Warnstufe in vier Städten Italiens am Donnerstag

27.05.2026, 14:1327.05.2026, 14:13

Sonne pur, kaum eine Wolke am Himmel und Temperaturen um oder über 30 Grad: In Italien ist es seit einigen Tagen heiss. Für Donnerstag hat das Gesundheitsministerium für vier grössere Städte – Rom, Florenz, Bologna und Turin – die höchste Hitze-Warnstufe ausgerufen. Das bedeutet, dass auch gesunden Menschen negative körperliche Auswirkungen drohen können.

People use umbrellas in hot weather to shelter from the sun while walking past the Colosseum, in Rome, Monday, June 30, 2025. (AP Photo/Andrew Medichini) Italy Weather Heat Wave
Nicht nur in Rom wird's am Donnerstag heiss.Bild: keystone

Am Freitag sollen die Temperaturen jedoch heruntergehen. In keiner italienischen Stadt gilt zum Wochenende die höchste Hitze-Warnstufe mehr.

In der Hauptstadt Rom unterzeichnete Bürgermeister Roberto Gualtieri am Mittwoch eine Verordnung mit Massnahmen zur Brandverhütung und zur Bewältigung der Risiken im Zusammenhang mit Hitzewellen. Unter anderem müssen an Tagen mit der höchsten Warnstufe (Rot) grössere öffentliche Einrichtungen mit Kühlsystemen den Bürgern zugänglich gemacht werden.

Zur Mittagszeit ist von nun an auch vorgeschrieben, auf Baustellen und bei Arbeiten im Landwirtschaftssektor Pausen in schattigen oder gekühlten Bereichen vorzusehen sowie bei Bedarf Belüftung oder Kühlung einzusetzen. Auch in Italien gab es in den vergangenen Sommern Todesfälle bei Beschäftigten auf Baustellen, die während der sehr heissen Mittagsstunden arbeiteten. (sda/dpa)

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