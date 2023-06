Schottische Ex-Regierungschefin Sturgeon nach Festnahme wieder freigelassen

Wenige Monate nach ihrem Rücktritt als schottische Regierungschefin ist Nicola Sturgeon im Zuge von Ermittlungen zu den Finanzen der Regierungspartei SNP vorübergehend festgenommen worden. Die 52-Jährige wurde am Sonntag in Gewahrsam genommen und von Ermittlern als Verdächtige im Zusammenhang mit den laufenden Untersuchungen befragt, kam nach etwas mehr als sieben Stunden aber wieder auf freien Fuss. Formelle Anschuldigungen seien nicht gegen sie erhoben worden, die Ermittlungen dauerten aber weiter an, teilte die schottische Polizei am Sonntagabend mit.

Täter schweigt nach Messerattacke in Frankreich zu Motiv

Nach der erschütternden Messerattacke in Frankreich mit vier verletzten Kindern und zwei erwachsenen Opfern schweigt der Täter weiterhin zu seinem Motiv. Wegen versuchten Mordes war der 31 Jahre alte Mann am Samstag in Untersuchungshaft genommen worden. Alle Opfer sind inzwischen ausser Lebensgefahr. In der Alpenstadt Annecy kamen am Sonntag Hunderte Einwohner zu einem Gedenken in dem Park am See zusammen, wo es am Donnerstagmorgen zu der Bluttat gekommen war.