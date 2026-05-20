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König Charles III. von britischem Radiosender irrtümlich für tot erklärt

König Charles III. irrtümlich für tot erklärt – Radiosender entschuldigt sich

König Charles III. lebt, verkündete ein britischer Radiosender nun. Am Tag zuvor hatte man fälschlicherweise den Tod des Monarchen vermeldet.
20.05.2026, 22:2120.05.2026, 22:21
Ein Artikel von
t-online

Ein britischer Radiosender hat sich am Mittwoch entschuldigt, nachdem er am Vortag fälschlicherweise den Tod von König Charles III. vermeldet hatte. «Das Protokoll 'Monarch' – das alle britischen Radiosender bereithalten, in der Hoffnung, es niemals nutzen zu müssen – wurde am Dienstagnachmittag versehentlich ausgelöst und hat fälschlicherweise den Tod Seiner Majestät des Königs verkündet», schrieb der Chef von Radio Caroline, Peter Moore, im Onlinedienst Facebook.

Britain&#039;s King Charles III arrives to join English actor Idris Elba in meeting students taking part in workshops organised by National Youth Music Theatre (NYMT) at The Other Palace in London, Th ...
König Charles ist am Leben.Bild: keystone

Moore verwies auf «einen Computerfehler, der im Hauptstudio aufgetreten ist». Die Sendung war in der Mediathek auf der Website des in Essex im Südosten Englands ansässigen Senders nicht verfügbar.

Sender übeträgt Weihnachtsbotschaft

Nachdem der Sender, der 1964 gegründet wurde, seinen Fehler bemerkt hatte, entschuldigte er sich zunächst live auf Sendung und anschliessend in Onlinediensten beim König und bei den Zuhörern für die «entstandenen Unannehmlichkeiten».

Moore betonte, Radio Caroline hatte «das Vergnügen, die Weihnachtsbotschaft Ihrer Majestät der Königin zu übertragen, und inzwischen auch die des Königs, und wir hoffen, dies noch viele Jahre lang tun zu können».

Der Sohn und Nachfolger der 2022 verstorbenen Königin Elizabeth II. befand sich zu dem Zeitpunkt, als Radio Caroline irrtümlich seinen Tod meldete, bei einem Besuch in Nordirland. Der 77-jährige König wird weiterhin wegen einer Krebserkrankung behandelt. Im Dezember 2025 hatte er von Erfolgen bei der Behandlung gesprochen.

Verwendete Quellen:

  • Nachrichtenagentur dpa

(hkl)

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