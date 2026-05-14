König Charles III. überrascht erneut am DJ-Pult

Der britische Monarch scheint ein neues Hobby für sich entdeckt zu haben. Bereits vor einigen Wochen zeigte Charles III. seine musikalische Seite, nun trat er erneut ans Mischpult.

Jennifer Doemkes / t-online

Mehr «International»

Ein Artikel von

Im März hatte König Charles III. bei einem Termin in Manchester mit ungeahnten Talenten überrascht. Der 77-Jährige besuchte die Aviva Studios, die unter anderem kostenlose Ausbildungen zum Discjockey anbieten. Vor Ort liess sich der König das Mischpult erklären und legte dann selbst Hand an – als DJ KCIII.

Und offensichtlich hat Charles Blut geleckt, denn nun schlüpfte er erneut in diese Rolle. Am Donnerstag fand im Buckingham Palaste eine Gartenparty der Royal Family statt, um das 50-jährige Bestehen der Stiftung «The King's Trust» zu feiern.

König Charles III. wird erneut zu DJ KCIII

Nachdem er mehr als eine Stunde lang Gäste begrüsst hatte, bahnte sich König Charles seinen Weg zum DJ-Pult, um an den Reglern zu drehen. Unter Lachen und Applaus der anwesenden Gäste ertönte kurz darauf die elektronische Musik.

An seiner Seite war Schauspieler Idris Elba zu sehen, der den König bereits am Morgen getroffen hatte. «Er kündigte an, er würde als DJ auflegen – und das tat er dann auch», erzählte der Hollywoodstar am Rande der Veranstaltung und fügte lachend hinzu: «Nun, er drückte auf Play, und als DJ weiss ich, dass das der schwierigste Teil ist.»

«Mein ganzes Leben lang hat Musik mir sehr viel bedeutet»

König Charles' Musikalität ist kein Geheimnis. Er spielt mehrere Instrumente, darunter Cello, Klavier und Trompete, und hält Schirmherrschaften für viele Musikorganisationen. «Mein ganzes Leben lang hat Musik mir sehr viel bedeutet», sagte er im vergangenen Jahr dem Radiosender Apple Music 1, für den er die Sendung «Das Musikzimmer des Königs» aufgenommen hatte.

Darin gewährte er Einblick in seinen persönlichen Musikgeschmack und erstellte eine eigene Playlist. Die Auswahl umfasste Musiker aus zahlreichen Commonwealth-Ländern wie die australische Pop-Sängerin Kylie Minogue, den Afrobeat-Star Davido aus Nigeria, die britische R&B-Sängerin und Songwriterin Raye sowie die jamaikanische Reggae-Legende Bob Marley.

Mehr zum Thema: König Charles gratuliert Attenborough zum 100. Geburtstag mit Tiervideo

Verwendete Quellen: