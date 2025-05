Grossbritannien gibt Chagos-Inseln ab

Der Internationale Gerichtshof in Den Haag und auch die Generalversammlung der Vereinten Nationen unterstützten den jahrzehntealten Anspruch von Mauritius auf die Inseln. Konservative Politiker kritisierten die Pläne dagegen als Ausverkauf strategischer britischer Interessen und warnten, man laufe Gefahr, das Gebiet chinesischem Einfluss zu überlassen.

Der Archipel wurde 1965 von Mauritius abgespalten, drei Jahre vor der Unabhängigkeit des Staates. Die Einwohner der Inseln waren zwangsweise umgesiedelt worden und fordern teils ein Recht auf Rückkehr. Eine Frau, die dort geboren worden war und gegen die Übertragung an Mauritius klagt, verzögerte die Unterzeichnung kurzzeitig, indem sie eine einstweilige Verfügung erwirkte.

Die Chagos-Inseln liegen mitten im Indischen Ozean. Starmer bezeichnete die Lage des Militärstützpunkts einer Mitteilung zufolge als von «grösster Bedeutung für Grossbritannien». Der Stützpunkt sei einer der wichtigsten Beiträge, die das Land in der Sicherheitspartnerschaft mit den USA mache.

Grossbritannien gibt nach langen Verhandlungen eines seiner Überseegebiete ab. Die Souveränität über die Chagos-Inseln geht an Mauritius über. Premierminister Keir Starmer unterzeichnete eine entsprechende Vereinbarung, wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete. Ausgenommen wird allerdings die Insel Diego Garcia, auf der ein gemeinsam mit den USA genutzter Militärstützpunkt liegt.

USA: Flugzeug stürzt über Wohngebiet ab – Häuser stehen in Flammen

Ein schweres Flugunglück erschüttert Kalifornien. In San Diego ist ein Kleinflugzeug abgestürzt. Mehrere Häuser und Autos sollen in Flammen stehen.

Durch den Absturz eines Kleinflugzeugs in San Diego in Kalifornien sind mehrere Häuser in Brand geraten. Das berichten US-Medien übereinstimmend. Die Cessna sei demnach über einem Wohngebiet für Militärangehörige abgestürzt. Ob bei dem Unglück Menschen zu Schaden gekommen sind, ist noch unklar.