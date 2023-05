Boris Johnson wird erneut Vater

Der britische Ex-Premierminister Boris Johnson (58) wird erneut Vater. Seine Ehefrau Carrie Johnson verkündete am Freitag die Schwangerschaft. «Das neue Team-Mitglied trifft in wenigen Wochen ein», schrieb die 35-Jährige auf ihrem Instagram-Account zu einem Foto, das sie von hinten mit ihren kleinen Kindern beim Spazieren zeigt. «Ich habe mich in den vergangenen acht Monaten oft ziemlich erschöpft gefühlt, aber wir können es kaum erwarten, das Kleine zu begrüssen.»

Carrie und Boris Johnson haben zusammen zwei Kinder: den dreijährigen Sohn Wilfred und die eineinhalbjährige Tochter Romy.

Der konservative Politiker hat zudem mindestens fünf weitere Kinder - vier bereits erwachsene mit Ex-Frau Marina Wheeler sowie eine 2009 geborene Tochter aus einer Affäre.

Boris Johnson und seine Frau. Bild: keystone

Johnson war im Sommer 2022 nach mehreren Skandalen auf heftigen Druck seiner Partei als Premierminister zurückgetreten. Er sitzt aber weiterhin für die Konservative Partei im Parlament und will auch bei der für 2024 geplanten Wahl wieder antreten.

«Wilf» sei glücklich, erneut grosser Bruder zu werden und plappere unaufhörlich darüber, schrieb Carrie Johnson bei Instagram. «Ich glaube, Romy hat keine Ahnung, was auf sie zukommt... sie wird es bald wissen.» (sda/dpa)