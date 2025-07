Neue Studie: So sauber fahren E-Autos wirklich

Benzin-Auto zu Ende fahren oder durch neues E-Auto ersetzen: Was ist besser?



Der Mythos, dass es für die Klimabilanz besser sei, ein Verbrenner-Auto möglichst lange zu Ende zu fahren, als durch ein neues E-Auto zu ersetzen, ist wissenschaftlich durch mehrere Studien längst widerlegt . Das gilt nur für Verbrenner, die weniger als 3000 Kilometer pro Jahr zurücklegen, also nur für eine kleine Minderheit aller Benzin- und Diesel-Autos. In allen anderen Fällen ist der Kauf eines E-Autos ökologischer. «Hochgerechnet auf die gesamte Schweizer Personenwagenflotte würde sich aus Klimasicht bei rund 90 Prozent der Verbrenner der Ersatz durch ein Elektroauto der gleichen Fahrzeugklasse lohnen», heisst es in einer neuen Schweizer Studie (PDF).Der Mythos rührt daher, dass viele Menschen die CO₂-Emissionen von Verbrennern während der Nutzung unterschätzen und insbesondere die Emissionen der Batterieproduktion bei E-Autos überschätzen. Dazu kommt, dass E-Auto-Akkus viel länger halten , als viele vermuten. (oli)