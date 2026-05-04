Ex-Santana-Sänger Alex Ligertwood mit 79 Jahren gestorben

Mehr «International»

Der schottische Sänger und Gitarrist Alex Ligertwood ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Dies teilte dessen Ehefrau mit. Ligertwood ist vor allem als Mitglied der Band Santana bekannt.

Alex Ligertwood wurde als Mitglied von Santana bekannt. Bild: www.imago-images.de

«Mit grosser Trauer und gebrochenem Herzen gebe ich den Tod meines lieben, sanften Alex Ligertwood bekannt, der seit 25 Jahren mein Ehemann war und den ich seit 36 Jahren kannte», schrieb Shawn Brogan am Sonntagabend auf Facebook. Er sei «friedlich im Schlaf verstorben», zwei Wochen nach seinem letzten Konzert.

Alex Ligertwood wurde im schottischen Glasgow geboren. Er blickte auf eine über sechs Jahrzehnte lange Karriere zurück. Als Sänger, Gitarrist und Schlagzeuger war er stark vom Soul beeinflusst.

Sein Name bleibt vor allem mit der Band Santana verbunden, die 1966 vom Gitarristen Carlos Santana gegründet wurde. Ligertwood war zwischen 1979 und 1994 Leadsänger bei Santana und hat an Alben wie «Marathon» (1979), «Zebop!» (1981) und «Sacred Fire: Live in South America» (1993) mitgearbeitet.

«Er war einer der besten Sänger der Welt, und wir werden ihn sehr vermissen. Danke, Alex, für alles», schrieb die Band in einer auf den sozialen Netzwerken veröffentlichten Erklärung. (dab/sda/afp)