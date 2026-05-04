Iranische Medien melden Angriff auf US-Kriegsschiff – was wir wissen

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Was wird berichtet?

Gemäss der staatlichen iranischen Nachrichtenagentur Fars soll der Iran in der Strasse von Hormus ein US-Kriegsschiff angegriffen haben. Gemäss Medienberichten soll es von zwei Raketen getroffen worden sein. Der Iran hatte bereits damit gedroht, amerikanische Schiffe anzugreifen, sollten diese die Blockade ignorieren.

Die Lage in der Strasse von Hormus ist angespannt. Bild: keystone

Wie die Nachrichtenagentur berichtet, wollen iranische Streitkräfte US-Verbände daran gehindert haben, in die Strasse von Hormus einzufahren. Durch Warnungen seien die «feindlichen Zerstörer» an der Einfahrt gehindert worden.

Die Nachrichtenagentur Tasnim kündigte an, zeitnah nähere Details zu berichten.

Was sagen die USA?

Die USA dementieren den Angriff. Das US Central Command schreibt auf X, es seien keine US-Schiffe getroffen worden. «US-Streitkräfte unterstützen Project Freedom und setzen die Seeblockade der iranischen Häfen durch», heisst es weiter.

Warum ist die Lage derzeit angespannt?

US-Präsident Donald Trump kündigte am Sonntagabend das sogenannte Project Freedom an. Mit diesem sollen Handelsschiffe durch die vom Iran kontrollierte Strasse von Hormus geleitet werden. Gleichzeitig drohte Trump dem Iran, falls dieser intervenieren sollte. «Sollte dieser humanitäre Prozess in irgendeiner Weise gestört werden, muss diesem Eingreifen leider entschieden entgegengetreten werden», so Trump.

Donald Trump stellte am Sonntag seinen neuen Iran-Plan vor. Bild: keystone

Der Iran richtete derweil auch eine Warnung an die USA. Vor dem Hintergrund der neuen US-Initiative in der Strasse von Hormus kündigte Irans Militärführung mögliche Angriffe an. «Wir warnen davor, dass jede ausländische Streitmacht, insbesondere die aggressive amerikanische Armee, angegriffen wird, sollte sie beabsichtigen, sich der Strasse von Hormus zu nähern und in diese einzudringen», sagte der Kommandeur der zentralen Militärführung, Ali Abdollahi Aliabadi, laut der iranischen Nachrichtenagentur Tasnim.

Frachter, die die Meerenge passieren wollten, müssten dies mit iranischen Streitkräften absprechen, hiess es weiter. Aliabadi ist der faktische Generalstabschef. Er leitet das Hauptquartier Chatam al-Anbija, das im Kriegsfall die operative Führung der iranischen Streitkräfte bündelt.

Wie stehen andere Staaten zu Trumps Plan?

Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat die von US-Präsident Donald Trump angekündigte Hilfe für in der Strasse von Hormus feststeckende Schiffe begrüsst, eine französische Beteiligung aber ausgeschlossen. «Wir werden uns nicht an irgendwelchen gewaltsamen Operationen beteiligen, zumal mir der Rahmen dafür nicht klar erscheint», sagte Macron bei einem Treffen der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) im armenischen Eriwan. «Ich weiss nicht, um welche Initiative es sich handelt.»

Emmanuel Macron will sich nicht an Trumps Plan beteiligen. Bild: keystone

Macron verwies auf das unter Führung Frankreichs und Grossbritanniens geschmiedete internationale Bündnis für einen neutralen Marineeinsatz in der Meerenge nach einem Ende der Kampfhandlungen. Am Tag von Beratungen der rund 50 an dem Bündnis beteiligten Staaten hätten die USA eine Seeblockade in der Strasse von Hormus angekündigt. Wenn die Vereinigten Staaten die Strasse von Hormus nun wieder öffnen wollten, sei das sehr gut. «Das ist es, was wir von Anfang an gefordert haben», sagte Macron.

«Wir haben eine Ad-hoc-Mission aufgebaut, an der wir arbeiten. Die militärische Planung erfolgte in London, aber wir wünschen uns vor allem eine abgestimmte Wiederöffnung zwischen dem Iran und den Vereinigten Staaten», sagte Macron. «Das ist die einzige Lösung, die es dauerhaft ermöglicht, die Strasse von Hormus zu öffnen, die freie Schifffahrt zu gewährleisten und dies ohne Einschränkungen und ohne Mautgebühren zu tun.» (dab/sda/dpa)