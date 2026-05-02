Sheffield Wednesday steht nach grossen finanziellen Problemen und mehreren Punktabzügen bereits als Absteiger aus der Championship fest. Wenn der Traditionsklub nächste Saison in der dritthöchsten englischen Liga startet, tut er das nun aber nicht wie befürchtet mit einem riesigen Defizit. Die EFL nahm den bereits beschlossenen Abzug von 15 Punkten für die Saison 2026/27 nach einem erfolgreichen Besitzerwechsel wieder zurück. Der Klub verkündete die frohe Nachricht den Fans im Stadion am Samstag auf kreative Art und Weise.