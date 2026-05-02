[Tegan] Sheffield Wednesday revealing to the fans that they won’t be receiving any points deduction next season after the new ownership was announced.
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u/Sparky-moon in
soccer
Sheffield Wednesday verkündet den Fans positive Nachrichten auf eine kreative Art
So kreativ verkündet Sheffield Wednesday gute Nachrichtne
Mikrofon-Fail bei kanadischer Hymne? Kein Problem für das Buffalo-Publikum
Dieses Gegentor hat ein Playoff-Spiel entschieden 🙈
[PHI 2 - PIT (3)] Letang throws the puck on net and Vladar misses it with his glove. Puck hits the backwall and bounces off him for the go ahead goal
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u/daKrut in
hockey
Mainoo mit dem Assist des Jahres, doch dann … 🙈
Manchester United - Brentford 4' - Kobbie Mainoo Dribble + Amad Chance
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u/Grekm8 in
soccer
Bei diesem Treffer entschieden buchstäblich Millimeter
THE DUCKS WIN GAME 4 AFTER A LENGTHY REVIEW pic.twitter.com/sRnrogrXez— Sportsnet (@Sportsnet) April 27, 2026
Wenn drei denselben Ball wollen ... – kuriose Eckball-Variante im Asian Champions-League-Final
In wenigen Stunden vom Hockey-Tempel zur Unihockey-Arena
DIESE Fan-Choreo der Go Ahead Eagles 🥰
Diese Schweizer sind im Panini-Album der WM 2026 drin
[SPOILER] la page de la Suisse dans l'album Panini de la CDM 2026 pic.twitter.com/VrPiVs7Dli— Regor (@Regor_02) April 22, 2026
Und hier noch das ganze (leere) Panini-Album durchgeblättert:
NHL-Goalie kassiert Tor von der Mittellinie
MORGAN GEEKIE CHIPPED THE PUCK IN AND IT BEATS UPL OH NO 😵😵💫 pic.twitter.com/1Gv3XkQ6zS— Gino Hard (@GinoHard_) April 22, 2026
Ei Papi schau, ein Jubeltubel!
Joshua Jackson won the Deleware Marathon this weekend in dramatic fashion— passing the 1st place runner (who eased up to celebrate) one step from the finish line.🏁— Josh Chambers (@JoshChambers) April 20, 2026
Nothing is done, until it's done. Never let up.
Sometimes belief closes the gap that logic says shouldn't exist. pic.twitter.com/Vn5iNZx6Fc
Buffalo feiert die Rückkehr in die Stanley-Cup-Playoffs
Vogelwilde Partie in Australien
الدوري الاسترالي في عالم اخر😂 pic.twitter.com/iRi8SYBnzH— عمر مشعل ⚡ (@omar_alzhra) April 17, 2026
Kuss auf die Nuss: Auf diese kuriose Art bedankt sich ein Spieler beim Schiedsrichter, dass der Treffer zählt
Incredible scenes in Egypt 😂😂😂— The 44 ⚽️ (@The_Forty_Four) April 14, 2026
He kissed the referee on the head after confirming the goal decision pic.twitter.com/VfKGAh9b0u
Mit Köpfchen versenkt
Der ungewöhnliche Penalty-Treffer ab 0:45 Min.
⚽️Franco Fragueda le atajó el penal a Sebas Ferreira, pero en el despeje de Chapa Martínez... 😅¡¡¡LE REBOTÓ POR LA CARA!!!😅— Tigo Sports (@TigoSportsPY) April 12, 2026
📺Tigo Sports+
▶️Viví el #AperturaAPF2026 por https://t.co/pGNhXoLRh7 pic.twitter.com/YTd0Xzc0eX
Das Autorennen hinter dem Velorennen
Lance Stroll joins the Wolfpack?— Domestique (@Domestique___) April 12, 2026
Chaos in the caravan at 🇫🇷 Parijs-Roubaix with some aggressive driving from Soudal Quick-Step and NSN Cycling sports directors.
🎥 solowattaggio pic.twitter.com/hKp3hnkZQw
Wo sind bloss meine Karten?!
Da kann jeder Torero froh sein, dass Medwedew kein Stier ist
Lo de Medvedev con la raqueta qué coño ha sido JAJAJAJA pic.twitter.com/xlzZ5jHFye— Cristian / Kache 🔴⚪🎾🥎 (@Sevillismo99) April 8, 2026
But How…ald?!
Dieser Clip von YB-Stürmer Bedia geht gerade viral
Chris Bedia of Young Boys vibing with the choir of opposition fans before realising that the camera is on him.
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u/Sparky-moon in
soccer
Die UTS gastiert in Nîmes
This tennis place is already a classic! 😎#BastideUTSNîmes 2026 pic.twitter.com/toh2ScFS8M— UTS Tour (@uts_tour_) April 4, 2026
Das ist der neue Torsong der Schweizer Eishockey-Nati
Zuletzt gab es Ärger bezüglich des Lieds «Richi», das sich auf die Auswandererfamilie Schönbächler bezieht. Die Familie beschwerte sich darüber, dass dieser ohne ihre Einwilligung entstand, obwohl die Stimme von Hermann Schönbächler zu hören ist. Der Schweizer Eishockeyverband wollte den Torsong aber schon zuvor und unabhängig davon ändern. Die Stubete Gäng entschuldigte sich und versprach, ihr Lied ebenfalls anzupassen.
Singt Fischer himself den Nati-Torsong?
Die «Stubete Gäng» musste an diesem Änderungen vornehmen. Nun soll sich nicht mehr Richi «hebe», sondern die Schweiz. Der Song soll am Freitag veröffentlicht werden. (ram)