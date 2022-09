So trauert die britische Presse um die Queen

Bilder von Königin Elizabeth II. füllen heute die Titelseiten der Zeitungen. Sie zeigen die vielen Gesichter der verstorbenen Queen. Ein Überblick.

Ein Artikel von

Die Titelseite des «Guardian» zeigt ein Bild der Königin bei ihrer Krönung. Sie sei nicht nur die älteste Herrscherin in der Geschichte des Landes, sondern auch die am längsten amtierende. Die britische Zeitung beschreibt die Königin als «vollständig in unser Leben eingewoben» in einer Regierungszeit, die einige der grössten Veränderungen aller Zeiten mit sich brachte.

>> Alle aktuellen Entwicklungen im Liveticker

Die «Financial Times» beschreibt die «Anmut, Menschlichkeit und Tapferkeit von Elizabeth». Sie habe ein Leben mit «aussergewöhnlichen Leistungen» gelebt. Die Zeitung schreibt, dass ihre stoische Bewältigung familiärer Schicksalsschläge sie für die Öffentlichkeit zu einer nahbaren Figur machte.

«Daily Telegraph» titelt: «Trauer ist der Preis, den wir für Liebe zahlen». In dem Artikel der Zeitung wird die Königin als «ruhige Präsenz» beschrieben, die «standhaft» und «zurückhaltend» war. Der Text wirft auch einen Blick auf die Regierungszeit von König Charles III.. Der Monarch habe «geschworen, sich nicht in die Politik einzumischen, aber wahrscheinlich nicht aufhören wird, für die Dinge zu kämpfen, für die er sich seit Jahrzehnten eingesetzt». Niemand der König Charles kenne, erwarte, dass er so regieren werde wie seine Mutter.

In Schottland zitiert der «Herald» die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon mit den Worten, der Tod der Königin markiere das «Ende einer Ära». Dazu veröffentlicht die Zeitung eine 32-seitige Gedenkschrift.

Der «Scotsman» entschied sich für ein schwarzes Titelblatt mit einem Bild der Königin in jungen Jahren.

Der Nachruf der «Times» reflektiert das Leben der Königin, das «eine Ära enormer sozialer, materieller und technologischer Veränderungen» umspannte, und fragt: «Wer hätte geglaubt, dass die Königin, die wir einst kannten, sich bereit erklärt hätte, bei der Eröffnung der Olympischen Spiele 2012 in London an einem Stunt mit James Bond teilzunehmen?» Vor allem aber, so die Zeitung, «war sie die Frau, die die Monarchie in diesem Land gerettet hat».

In Nordirland titelt der «Belfast Telegraph»: «Thank you Ma'am». Nordirlands Politiker würdigten die Frau, die während des Friedensprozesses mit gutem Beispiel vorangegangen sei. Zitiert wird die Vizepräsidentin der irisch-republikanischen Partei Sinn Féin, Michelle O'Neill. Sie habe mit «tiefem Bedauern» vom Tod der Queen erfahren.

Auch «Metro» bringt eine ganzseitige Würdigung und weist darauf hin, dass König Charles III. an diesem Freitag eine Rede an die Nation halten wird.

«Daily Mail» veröffentlicht eine «historische Sonderausgabe» mit der Überschrift: «Unsere Herzen sind gebrochen». Darin heisst es, dass die Regentschaft der Königin im Gegensatz zu einigen ihrer Vorgängerinnen nicht als «Zeitalter» kategorisiert werden könne, weil ihre Zeit auf dem Thron «einfach zu viel umfasst».

Auf der Titelseite des «Mirror» steht die schlichte Botschaft «Danke», während die «Nation beginnt, sich mit dem Verlust des 96-jährigen Monarchen zu arrangieren». Der Mirror berichtet auch, dass die Kinder von Prinz Harry und Meghan Markle nun Anspruch auf den Titel HRH haben, und beruft sich dabei auf Regeln, die 1917 von König Georg V. aufgestellt wurden.

Die «Sun» taucht ihre Titelseite in ein königliches Lila und schreibt: «Wir haben Sie geliebt, Ma'am». Der Tod der Queen markiere «das Ende ihrer historischen Herrschaft» und habe einen «Welle von Trauer» ausgelöst. Ausserdem wird die Frage aufgeworfen, ob der Tag der Beerdigung zu einem Feiertag erklärt werden könnte.

((t-online,aj ))