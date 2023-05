Hunderte Festnahmen bei Protest von Klima-Aktivisten in Den Haag

Laut Polizeiangaben wurde hunderte Demonstranten von der Strasse entfernt und in bereitstehende Busse gebracht. Einige hatten sich aneinander festgekettet. Laut der Nachrichtenagentur ANP setzte die Polizei Wasserwerfer ein, um die Demonstranten an der Blockade des Autobahnabschnitts zu hindern. Die Beamten hätten diesmal früher eingegriffen als bei vorherigen Störaktionen von Extinction Rebellion. Die Stadtverwaltung Den Haags hatte die Demonstranten zuvor gewarnt, dass eine Blockierung der Schnellstrasse verboten sei. (sda/dpa)

Die niederländische Polizei hat bei einer Demonstration von Klima-Aktivisten in Den Haag mehrere Hundert Menschen festgenommen. Sie hatten am Samstag zum mittlerweile siebten Mal einen Streckenabschnitt der Autobahn A12 unweit des Parlaments- und Regierungssitzes der Niederlande blockiert.

Aung San Suu Kyi im Gefängnis ohne Kontakt zur Aussenwelt

Die frühere Freiheitsikone Aung San Suu Kyi sitzt seit ihrer Verurteilung zu insgesamt 33 Jahren Haft anscheinend ohne echten Kontakt zur Aussenwelt in Isolationshaft in Myanmar. «Sie ist weiter in Einzelhaft im Gefängnis in der Hauptstadt Naypyidaw», sagte eine Suu Kyi nahestehende Quelle, die anonym bleiben wollte, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur.