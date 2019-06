International

Hongkong

Dieses Video von den Protesten in Hongkong geht gerade um die Welt



Dieses Video von den Protesten in Hongkong geht gerade um die Welt

Die Proteste von Regierungsgegnern in Hongkong gewinnen trotz Zugeständnissen der Peking-treuen Führung weiter an Zulauf: Fast zwei Millionen Menschen seien am Sonntag auf die Strasse gegangen, sagte Jimmy Sham von der Protestgruppe Civil Human Rights Front (CHRF).

Trotz der riesigen Menschenmassen die durch Hongkong ziehen, bleiben die Proteste zu einem grossen Teil sehr friedlich. Besonders beeindruckt ist die Netzgemeinschaft derzeit von einem Video eines Rettungsfahrzeugs, das sich durch die Menschenmenge einen Weg bahnt. Wie von magischer Hand teilt sich die Menge und bildet eine Rettungsgasse.

«Da könnten die Deutschen Autofahrer noch viel davon lernen», kommentierte ein Twitter-User unter das Video.

Auch sonst ist die Netzgemeinschaft beeindruckt von den friedlichen Protesten. Die Demonstranten lassen sich weder von den hohen Temperaturen noch der hohen Luftfeuchtigkeit von ihrem Anliegen abhalten. Und sie sammeln sogar den Müll zusammen, wie ein Twitter-User schreibt.

Den Teilnehmern an der Demo in Hongkong muss man größten Respekt für Mut und Engagement zollen, bei den Temperaturen und der Luftfeuchtigkeit sind immer noch riesige Massen auf den Straßen, alles friedlich und bis hin zum Müllsammeln gut organisiert #MünchenNachShanghai pic.twitter.com/8hcVi0cRqJ — Thomas Bönig (@ThomasBoenig) 16. Juni 2019

Mitternacht in Hongkong, am Regierungssitz. pic.twitter.com/pJtEx74WzR — Michael Storfner (@mstorfner) 16. Juni 2019

Auch im Umgang mit ausländischen Journalisten zeigen die Demonstranten ein vorbildliches Vorhalten. So twitterte der ARD-Korrespondent Michael Storfner ein Bild, das einen Demonstranten zeigt, der sich rührend um einen von Storfners Kollegen kümmert.

Ventilator für den Radiomann. Ein Demonstrant kümmert sich rührend um ARD-Korrespondent Axel Dorloff. pic.twitter.com/l6DoaWF26Z — Michael Storfner (@mstorfner) 16. Juni 2019

Die Demonstranten forderten einen Rücktritt von Regierungschefin Carrie Lam und den völligen Verzicht auf das umstrittene Auslieferungsgesetz. Lam entschuldigte sich zwar für «Defizite in der Regierungsarbeit», lehnte einen Amtsverzicht aber ab.

Nach Angaben der Organisatoren beteiligten sich fast doppelt so viele Menschen an den Protesten wie eine Woche zuvor, als eine Million Demonstranten dem Protestaufruf folgten. Die Polizei, die bei politischen Kundgebungen stets deutlich geringere Teilnehmerzahlen nennt, sprach hingegen von 338'000 Demonstranten.

Abonniere unseren Newsletter