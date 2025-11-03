Zahlreiche Tote bei zwei Unfällen mit Bussen in Indien

Beim Zusammenstoss zwischen einem Bus und einem mit Schotter beladenen Lastwagen sind im Süden Indiens mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen. Etwa 20 Personen seien zudem verletzt worden, vier bis fünf von ihnen schwer, sagte ein Polizeibeamter in der Hauptstadt Hyderabad des Bundesstaats Telangana der Deutschen Presse-Agentur.

Trauernde Angehörige am Ort eines Busunglücks in Südindien. Bild: keystone

Unter den Todesopfern befanden sich nach Berichten des indischen Senders NDTV zehn Frauen, ein Kleinkind sowie die Fahrer beider Fahrzeuge. Der Unfall ereignete sich am Montagmorgen (Ortszeit) auf einer Strasse zwischen Hyderabad und Bijapur.

Fernsehbilder zeigten, wie beide Fahrzeuge ineinander verkeilt auf der Fahrbahn standen. Die Schotter-Ladung fiel demnach bei dem Unfall teils in den Innenraum des Busses und begrub mehrere Fahrgäste.

Es sollen sich laut NDTV zum Zeitpunkt des Unglücks bis zu 70 Menschen in dem Bus befunden haben. Die Behörden untersuchten, wie es zu dem Unfall gekommen ist. Wie «The Times of India» und andere indische Zeitungen berichteten, befand sich der Lkw wahrscheinlich während eines Überholmanövers auf der falschen Fahrspur, als er den entgegenkommenden Bus frontal rammte.

Zuvor schon 15 Tote bei Unfall auf Pilgerausflug

Am Tag zuvor hatte im Nordwesten des bevölkerungsreichsten Landes der Welt ein anderer schwerer Verkehrsunfall mindestens 15 Menschen das Leben gekostet. Ein kleiner Reisebus habe dabei im Unionsstaat Rajasthan einen am Strassenrand geparkten Anhänger gerammt, berichtete NDTV.

Die Fahrgäste seien auf der Rückkehr von einem Pilgerausflug zum Kolayat-Tempel im Bezirk Bikaner zu ihrer Heimatstadt Jodhpur gewesen. Zwei Personen wurden bei dem Unfall schwer verletzt, sagte der Polizeichef von Jodhpur der indischen Nachrichtenagentur PTI. (dab/sda/dpa)