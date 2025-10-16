wechselnd bewölkt
Indien

Trump: Indien bezieht kein Öl mehr aus Russland

Indian Prime Minister Narendra Modi, center, speaks with Scotland Secretary Douglas Alexander as they attend the India-UK CEO Forum at Jio World Convention Centre in Mumbai, India, Thursday, Oct. 9, 2 ...
Der indische Premierminister Narendra Modi hat Donald Trump versichert, dass Indien kein Öl mehr aus Russland kaufen werde.Bild: keystone

Indien beendet Ölkäufe aus Russland und folgt damit Trumps Linie

16.10.2025, 07:5016.10.2025, 07:50

Indien will nach Angaben von US-Präsident Donald Trump künftig kein Öl mehr aus Russland beziehen und würde damit einer US-Forderung nachgeben. Der Republikaner sagte im Weissen Haus, der indische Premierminister Narendra Modi habe ihm versichert, dass das Land kein Öl mehr aus Russland kaufen werde. Die USA hatten Indien im August mit Strafzöllen belegt, weil das Land Energiehandel mit Russland betreibt. Die USA wollen diesen stoppen, um Russland wirtschaftlich zu schwächen und damit die Finanzierung des Kriegs in der Ukraine zu erschweren.

Die Energiegeschäfte sind für Russland eine wichtige Einnahmequelle. Trump sagte, der indische Stopp des Kaufs von Öl aus Russland sei ein grosser Schritt. Der Prozess dazu sei bald abgeschlossen. Nun gelte es, China dazu bringen, dasselbe zu tun.

Indien ist bislang der einzige Handelspartner Russlands, gegen den die USA im Kontext des Kriegs mit Zöllen vorgehen. Auf indische Produkte erheben die USA zusätzliche Zölle in Höhe von 25 Prozent.

In den vergangenen Wochen hatte Trump Richtung Indien dann wieder mildere Töne angeschlagen und angekündigt, mit dem Land wieder über Handelsbeziehungen zu sprechen. Modi hatte er als einen «sehr guten Freund» bezeichnet. (sda/dpa)

Mehr zum Thema:

Trump macht im Handelskrieg gegen Indien ernst – und setzt damit auch Russland unter Druck
