Mehr als 60 Tote bei schwerem Unwetter in Mexiko

13.10.2025, 18:0413.10.2025, 18:04
A pickup truck hangs over a fence in Poza Rica, Veracruz state, Mexico, Sunday, Oct. 12, 2025, after rain and flooding. (AP Photo/Felix Marquez) APTOPIX Mexico Extreme Weather
Besonders schwer vom Unwetter betroffen sind die im Zentrum und Osten des Landes.Bild: keystone

Die Zahl der Toten bei einem schweren Unwetter in Mexiko ist auf 64 gestiegen. Weitere 65 Menschen werden noch vermisst, wie die Leiterin des Zivilschutzes, Laura Velázquez, sagte.

Wegen Überschwemmungen und Erdrutschen waren rund 260 Ortschaften von der Aussenwelt abgeschnitten. Zehntausende Menschen müssen wegen umgekippter Strommasten ohne Elektrizität auskommen.

Verantwortlich für die ergiebigen Regenfälle der vergangenen Tage sind unter anderem die tropischen Wirbelstürme «Priscilla» und «Raymond» im Pazifik sowie Wetterphänomene im Golf von Mexiko. Laut dem mexikanischen Wetterdienst ist in den kommenden Tagen mit weiteren Niederschlägen zu rechnen.

Besonders schwer betroffen sind die im Zentrum und Osten des Landes gelegenen Bundesstaaten Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí und Querétaro. (sda/dpa)

