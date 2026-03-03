freundlich13°
Israel bombardiert Gebäude, in dem Chameneis Nachfolger bestimmt wird

Israel bombardiert Gebäude, in dem Chameneis Nachfolger bestimmt werden soll

03.03.2026, 17:3503.03.2026, 17:35

Das Gebäude eines Expertenrats einflussreicher Geistlicher im Iran ist nach Medienberichten bei einem Angriff in der Stadt Ghom getroffen und schwer beschädigt worden. Es gab allerdings widersprüchliche Angaben aus Israel und dem Iran zu der Frage, ob dort zum Zeitpunkt des Angriffs gerade ein Gremium iranischer Geistlicher tagte, das einen Nachfolgers von Ajatollah Chamenei bestimmen soll. Staatsoberhaupt und Religionsführer Chamenei war am Samstag bei einem israelischen Angriff getötet worden.

Die iranische Nachrichtenagentur Tasnim berichtete, US-israelische Kräfte hätten das Gebäude des Sekretariats des Expertenrats in Ghom angegriffen. Nach ersten Informationen war das Gebäude zum Zeitpunkt des Angriffs jedoch leer, es hätten sich dort keine Personen befunden. Durch den Raketenangriff seien auch Wohnhäuser und Geschäfte in der Umgebung beschädigt. Mehrere Anwohner und Passanten seien verletzt worden.

Mossad: «Es ist egal, wer heute gewählt wird»

Bereits in der vergangenen Nacht war das Gelände des Expertenrats in Teheran Ziel von Angriffen durch Kampfflugzeuge der US- und israelischen Streitkräfte geworden.

Israelische Medien berichteten dagegen unter Berufung auf Sicherheitskreise, zum Zeitpunkt des Angriffs habe dort eine Abstimmung stattgefunden. Es seien aber offenbar nicht alle 88 Mitglieder des Expertenrats anwesend gewesen, sondern deutlich weniger. Die Berichte liessen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Der israelische Auslandsgeheimdienst Mossad veröffentlichte in einem Post auf X in persischer Sprache ein Video, in dem Bilder iranischer Geistlicher zu sehen waren, die wie bei einem Domino-Spiel hintereinander umkippten. «Es ist egal, wer heute gewählt wird, sein Schicksal ist schon besiegelt», heisst es in dem Post. «Nur das iranische Volk wird seinen künftigen Anführer wählen.» (sda/dpa)

Das könnte dich auch noch interessieren:
Trump über neue Iran-Angriffe: «Grosse Welle kommt bald» – das geschah in der Nacht
Alle Beteiligten wollen ihre Angriffe im Krieg intensivieren, die US-Amerikaner scheinen sich auf ein Narrativ geeinigt zu haben – dem Benjamin Netanjahu aber widerspricht. Das Nachtupdate zum Krieg um den Iran.
Führende US-Republikaner rücken zur Begründung für den eigenen Angriff auf den Iran nun zunehmend Israels Agieren in den Fokus. «Israel war entschlossen, hier zu seiner eigenen Verteidigung zu handeln, mit oder ohne amerikanische Unterstützung», sagte der republikanische Sprecher des US-Repräsentantenhauses, Mike Johnson. US-Aussenminister Marco Rubio sagte gegenüber Journalisten: «Die unmittelbare Gefahr bestand darin, dass wir wussten, dass der Iran, wenn er angegriffen würde – und wir gingen davon aus, dass er angegriffen werden würde –, sofort gegen uns vorgehen würde.»
