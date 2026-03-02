klar
Eric Dane: Der Grey's Anatomy Star starb an Atemversagen

This image released by Netflix shows actor Eric Dane, left, and Brad Falchuk in an episode of, &quot;Famous Last Words.&quot; (Netflix via AP) TV Eric Dane Famous Last Words
Ein schon gezeichneter Eric Dane in der Netflix-Serie «Famous Last Words»: Der Schauspieler starb 53-jährig.Bild: keystone

Jetzt ist klar, woran «Grey's Anatomy»-Star Eric Dane starb

Am 19. Februar verstarb der US-Schauspieler im Alter von 53 Jahren. Ein US-amerikanisches Magazin konnte nun seine amtliche Todesbestätigung einsehen.
02.03.2026, 21:5102.03.2026, 21:51

Eric Dane starb an Atemversagen: So steht es in seiner amtlichen Sterbeurkunde. Das US-amerikanische Magazin People konnte sie einsehen.

Der US-amerikanische Filmstar wurde vor über einem Jahr mit ALS, einer unheilbaren degenerativen Nervenkrankheit diagnostiziert. Dane hatte die Erkrankung im April 2025 publik gemacht.

ALS steht für Amyotrophe Lateralsklerose. Vereinfacht gesagt schwinden dabei die Muskeln in Armen und Beinen und die motorischen Nervenzellen ziehen sich zurück. Am Ende steht unweigerlich Atemversagen.

Dane war vielen Serienfans aus der Arztserie «Grey's Anatomy» bekannt. Darin verkörperte er den Chirurgen Mark Sloan. Er hinterlässt seine Ehefrau Rebecca Gayheart und ihre gemeinsamen zwei Kinder im Teenager-Alter.

(her)

Eric Dane richtet in Netflix-Doku «letzte Worte» an Töchter

Sie sieht einer Hollywood-Legende zum Verwechseln ähnlich

Video: watson/Lucas Zollinger
