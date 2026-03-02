Ein schon gezeichneter Eric Dane in der Netflix-Serie «Famous Last Words»: Der Schauspieler starb 53-jährig. Bild: keystone

Jetzt ist klar, woran «Grey's Anatomy»-Star Eric Dane starb

Am 19. Februar verstarb der US-Schauspieler im Alter von 53 Jahren. Ein US-amerikanisches Magazin konnte nun seine amtliche Todesbestätigung einsehen.

Eric Dane starb an Atemversagen: So steht es in seiner amtlichen Sterbeurkunde. Das US-amerikanische Magazin People konnte sie einsehen.

Der US-amerikanische Filmstar wurde vor über einem Jahr mit ALS, einer unheilbaren degenerativen Nervenkrankheit diagnostiziert. Dane hatte die Erkrankung im April 2025 publik gemacht.

ALS steht für Amyotrophe Lateralsklerose. Vereinfacht gesagt schwinden dabei die Muskeln in Armen und Beinen und die motorischen Nervenzellen ziehen sich zurück. Am Ende steht unweigerlich Atemversagen.

Dane war vielen Serienfans aus der Arztserie «Grey's Anatomy» bekannt. Darin verkörperte er den Chirurgen Mark Sloan. Er hinterlässt seine Ehefrau Rebecca Gayheart und ihre gemeinsamen zwei Kinder im Teenager-Alter.

(her)