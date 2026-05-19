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Iran zeigt sich bereit für militärische Eskalation

A cleric speaks on his cellphone next to a portrait of Iran&#039;s Supreme Leader Ayatollah Mojtaba Khamenei during a pro-government gathering near the residence where his father, former Supreme Leade ...
Teheran signalisiert keinerlei Interesse an einer Kapitulation.Bild: keystone

Iran zeigt sich bereit für militärische Eskalation

19.05.2026, 19:0719.05.2026, 19:07

Irans Regierung hat sich nach Drohungen von US-Präsident Donald Trump bereit für eine erneute militärische Eskalation gezeigt. «Iran ist geeint und entschlossen bereit, jeder militärischen Aggression entgegenzutreten», schrieb Vizeaussenminister Kasem Gharibabadi auf X. «Für uns hat Kapitulation keine Bedeutung. Entweder siegen wir oder werden zu Märtyrern», fügte er hinzu.

US-Präsident Donald Trump hatte dem Iran zuletzt wieder mit Angriffen gedroht, nachdem die Verhandlungen über ein dauerhaftes Kriegsende ins Stocken gekommen waren. Nach eigenen Worten hatte er einen angeblich für heute geplanten US-Angriff gestoppt. Mehrere Golfstaaten hätten ihn darum gebeten, es liefen «ernsthafte Verhandlungen» mit Teheran, schrieb Trump auf der Plattform Truth Social. (sda/dpa)

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