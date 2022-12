Im November war auch die bekannte Schauspielerin Hengameh Ghasiani festgenommen worden. Sie hatte das harte Vorgehen der Behörden gegen die Demonstrierenden kritisiert und im Onlinedienst Instagram ein Video veröffentlicht, in dem sie ihr Kopftuch ablegte. Mittlerweile wurde sie laut iranischen Medienberichten gegen Zahlung einer Kaution wieder freigelassen. (sda/afp)

Im Iran ist eine weitere bekannte Schauspielerin festgenommen worden. Mitra Hajjar sei am Samstag nach einer Durchsuchung ihrer Wohnung festgenommen worden, berichtete die Zeitung «Shargh».

Frankreichs Präsident Macron trifft Twitter-Chef Musk

Bei seinem Besuch in den USA hat der französische Präsident Emmanuel Macron den neuen Twitter-Chef und Tech-Milliardär Elon Musk getroffen.

Macron schrieb am Freitag (Ortszeit) in einem Tweet, er sei am Nachmittag mit Musk zusammengekommen und habe mit ihm eine klare und ehrliche Diskussion geführt. Musk habe sich dazu bekannt, gegen terroristische und gewalttätige extremistische Inhalte vorzugehen und Kinder online besser zu schützen.