Der Zwischenfall ereignete sich, nachdem der Sohn des 1979 gestürzten Schahs in der Bundespressekonferenz zu Gast war. Bild: keystone

Schah-Sohn Pahlavi mit roter Flüssigkeit bespritzt

Der iranische Exilpolitiker Reza Pahlavi ist bei seinem Berlin-Besuch mit einer roten Flüssigkeit bespritzt worden.

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Der Täter wurde zu Boden gebracht und von der Polizei festgenommen, wie ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur (dpa) vor Ort beobachtete. Ein Polizeisprecher sagte, dass der Mann zu seiner Identität und seinem Motiv befragt werde.

In einer ersten Mitteilung hatte die Polizei von einem Tomatenwurf gesprochen, sie änderte ihre Angaben aber später und sprach dann lediglich von einer roten Flüssigkeit. Aus Pahlavis Team hiess es, es sei Tomatensosse gespritzt worden. Der Politiker wurde an Hals und Schulter beschmiert.

Die Attacke ereignete sich, nachdem der Sohn des 1979 gestürzten Schahs in der Bundespressekonferenz zu Gast war. Der 65-Jährige reagierte gelassen auf den Vorfall und winkte anschliessend seinen Unterstützern vor dem Gebäude zu. (sda/dpa)