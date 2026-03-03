klar
Mojtaba Chamenei: Das ist Irans neuer «oberster Führer»

Medienberichte: Chameneis Sohn zum obersten Führer gewählt

03.03.2026, 22:3203.03.2026, 23:03
Mojtaba Khamenei/Chamenei, 2019.
Mojtaba Chamenei, abgelichtet 2019.Bild: tasnim news/wikimedia commons

Der Sohn des getöteten Ajatollahs Ali Chamenei, Motjaba Chamenei, ist laut Medienberichten zufolge zum neuen obersten Führer des Irans erkoren worden. Unter anderem berichtete die israelische Zeitung Haaretz unter Berufung auf lokale Quellen.

Demnach sei der 56-Jährige vom sogenannten «Expertenrat» zum Nachfolger seines Vaters gewählt worden. Der Rat habe die Wahl online durchgeführt, zumal sein ordentliches Tagungsgebäude am Dienstagnachmittag von Israel bombardiert worden war.

Motjaba Chamenei galt seit langem als wichtige Figur im Hintergrund des Mullah-Regimes. Nach dem Tod des Präsidenten Ebrahim Raisi bei einem Flugzeugabsturz 2024 wurde er von verschiedenen Medien bereits als potenzieller Nachfolger Chamenei Seniors gehandelt.

Er soll insbesondere einen hervorragenden Draht zum militärischen Arm der Mullahs – den Revolutionsgarden – haben. Zudem werden ihm enge Beziehungen zu diversen Führungspersonen im Sicherheitsapparat des Regimes nachgesagt.

Mojtaba ist der zweite von vier Söhnen Ali Chameneis. Nach einer Ausbildung an einer Regime-Schule in Er studierte Theologie in Khom. Ihm wird nachgesagt, dass er ein gewaltiges Vermögen im In- sowie im Ausland verwalte. Laut einer gross angelegten Recherche von Bloomberg soll er unter anderem mehrere Liegenschaften in Londons teuersten Bezirken sowie in Abu Dhabi besitzen.

(cpf)

+++ Update folgt +++

avatar
Mulumbi
03.03.2026 22:40
Mal schauen wie lange er es macht. Ich gebe ihm eher ein paar Tage als Wochen.
avatar
JonSerious
03.03.2026 22:43
Krasser "Regime-Change", Donnie, moll. 👏
5816
