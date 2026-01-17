Proteste vor iranischer Botschaft in London – 14 Festnahmen

Nach Ausschreitungen bei einer Demonstration vor der iranischen Botschaft in London sind 14 Menschen festgenommen worden. Vier Beamte seien leicht verletzt worden, teilte die Metropolitan Police der Nachrichtenagentur PA mit. Eine der festgenommenen Personen wird verdächtigt, auf das Botschaftsgebäude geklettert zu sein und die iranische Flagge entfernt zu haben.

Demonstration in London. Bild: keystone

Bilder und Videos in den sozialen Netzwerken sollen die Ausschreitungen am Freitagabend zeigen. Eine Gruppe von Demonstranten habe versucht, die Festnahme des Mannes zu verhindern, teilte ein Polizeisprecher mit. Daraufhin hätten die Beamten die Versammlung aufgelöst. Der Zwischenfall folgt auf die wochenlangen Massenproteste im Iran gegen die autoritäre Staatsführung der Islamischen Republik.

Die Botschaft liegt im auch bei Touristen beliebten South Kensington, nahe der weltberühmten Royal Albert Hall. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie eine grosse Anzahl an Polizisten im Einsatz ist. Ein Mann auf dem Gebäude ist dabei zu beobachten, wie er die iranische Flagge zeigt. (cst/sda/dpa)