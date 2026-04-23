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Strasse von Hormus: US-Seeblockade iranischer Schiffe ist durchlässig

Schiffe Strasse von Hormus
Die Seeblockade des US-Militärs hatte am 13. April begonnen.Bild: vesselfinder.com

Berichte: US-Seeblockade iranischer Schiffe ist durchlässig

23.04.2026, 14:5823.04.2026, 14:59

Trotz der US-Seeblockade vor der Strasse von Hormus durchfahren einige Schiffe mit Verbindung zum Iran die Meeresenge. 34 sanktionierte Tanker oder Tanker mit Verbindungen zum Iran hätten das Gebiet der US-Seeblockade vom 13. bis 21. April durchfahren.

Das schreibt der Datenanbieter Vortexa in einem Bericht. Die Seeblockade des US-Militärs hatte am 13. April begonnen. Sie richtet sich gegen Schiffe, die iranische Häfen anlaufen oder verlassen.

Nach Bewertung des maritimen Datenanbieters Lloyd's List Intelligence haben bis Montag mindestens 26 Schiffe der sogenannten Schattenflotte die Blockade durchquert. Der maritime Softwareanbieter AXSMarine schrieb, der meiste Verkehr durch die Strasse von Hormus entfalle weiter auf Schiffsbetreiber, die sanktioniert seien oder undurchsichtige Eigentumsverhältnisse aufwiesen.

Iranische Medien hatten immer wieder angegeben, Schiffe des Landes hätten die US-Seeblockade durchfahren. Die Berichte liessen sich unabhängig nicht bestätigen.

Die US-Militärführung Centcom hatte Berichten über Durchlässigkeit der eigenen Seeblockade widersprochen. «Im Rahmen der US-Blockade gegen den Iran haben die US-Streitkräfte 29 Schiffe angewiesen, umzukehren oder in den Hafen zurückzukehren», hiess es in einer Stellungnahme auf X. Berichte über konkrete Schiffe, die die Blockade durchfahren hätten, seien falsch.

Der Iran hat mehrfach betont, die US-Seeblockade sei ein Hindernis für weitere Verhandlungen. US-Präsident Donald Trump hatte an der Blockade trotz einseitiger Verlängerung der Waffenruhe am Dienstag festgehalten. (sda/dpa)

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