Iran

Dutzende iranische Abgeordnete fordern Bau einer Atombombe

Dutzende iranische Abgeordnete fordern Bau einer Atombombe

22.09.2025, 16:2622.09.2025, 16:26
A general view of the Iranian parliament, two days after parliamentary runoff elections, in Tehran, Iran, Sunday, May 6, 2012. President Mahmoud Ahmadinejad&#039;s support in Iran&#039;s parliament cr ...
Das iranische Parlament «Madschles» (Archivbild).Bild: AP

Im Iran fordern Dutzende Abgeordnete vor dem Hintergrund militärischer Spannungen mit dem Erzfeind Israel den Bau einer Atombombe.

In einem Brief an den Nationalen Sicherheitsrat und die Staatsgewalten verlangten 71 der insgesamt 290 Volksvertreter im Parlament (Madschles) eine Neubewertung der Verteidigungsdoktrin, wie iranische Medien berichteten.

epa12196225 A large-scale national flag hangs from a damaged building that was hit by a recent Israeli airstrike, in Tehran, Iran, 25 June 2025, during a US-mediated ceasefire between Iran and Israel. ...
Eine grosse iranische Nationalflagge hängt an einem beschädigten Gebäude in Teheran, das kürzlich von einem israelischen Luftangriff getroffen wurde.Bild: EPA

In ihrem Schreiben begründen sie die Forderung mit der veränderten Sicherheitslage in der Region.

Der Iran betont stets, auch aus religiösen Gründen nicht nach Atomwaffen zu streben. Dazu verweist das Land auf eine Fatwa, ein religiöses Rechtsgutachten des obersten Führers Chamenei: Dieses verbietet der offiziellen Darstellung zufolge sowohl den Bau als auch den Einsatz von Massenvernichtungswaffen.

ARCHIV - Ali Chamenei, Oberster Führer des Iran, bei einer Fernsehansprache. Foto: -/Iranian Supreme Leader/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung und nur mit vollständiger Nennung des vorst ...
Ali Chamenei, Oberster Führer des Iran.Bild: sda

Die Abgeordneten argumentierten nun, die Welt habe sich verändert. Israel sei «an den Rand des Wahnsinns geraten» und greife «ohne jede Beachtung internationaler Verpflichtungen an», hiess es in dem Schreiben. Atomwaffen zu Abschreckungszwecken verstiessen nicht gegen das Gutachten, so die Politiker.

Im Juni hatte Israel zwölf Tage lang Krieg gegen die Islamische Republik geführt und gemeinsam mit den USA zentrale iranische Atomanlagen bombardiert. Danach spitzte sich der Streit zwischen Teheran und dem Westen auch auf diplomatischer Ebene zu.

Bunkerbrecher-Bombe: Damit attackierten die Amerikaner den Iran

Der Westen wirft der iranischen Führung vor, nach Atomwaffen zu streben. Teheran bestreitet dies. (sda/dpa)

