freundlich15°
DE | FR
burger
International
Iran

Moskau will Uran aus dem Iran einlagern

Uran-Anreicherungsanlage in Natanz - Iran - PUBLICATIONxNOTxINxCHN
Uran-Anreicherungsanlage in Natanz - Iran-Bild: www.imago-images.de

Moskau will Uran aus dem Iran einlagern

09.05.2026, 22:2609.05.2026, 22:26

Russland ist nach den Worten von Präsident Wladimir Putin bereit, angereichertes Uran aus dem Iran abzutransportieren und einzulagern. Das sagte Putin bei einer ausserordentlichen Pressekonferenz nach den Feierlichkeiten zum Jahrestag des Sieges im Zweiten Weltkrieg. Ursprünglich habe dazu Einigkeit bestanden, doch hätten die USA plötzlich ihre Haltung verschärft. Der Kremlchef sagte, dass Russland bereits einmal im Jahr 2015 angereichertes Uran aus dem Iran abtransportiert habe. Der Iran habe Russland vertraut, «und das nicht ohne Grund».

Moskau sei bereit, «diese Erfahrung zu wiederholen». Er sagte, dass alle Konfliktparteien – der Iran, die USA und Israel – damit einverstanden gewesen seien. «Doch dann verschärften die Vereinigten Staaten ihre Position und forderten den Abtransport ausschliesslich auf das Gebiet der USA. Daraufhin verschärfte der Iran seine Position.»

Den Konflikt zwischen den USA und dem Iran bezeichnete Putin als «sehr schwierig und kompliziert». Auch Russland sei deswegen in einer schwierigen Position, da es sowohl zum Iran als auch zu den Anrainern des Persischen Golfs freundschaftliche Beziehungen unterhalte.

Moskau werde deswegen weiterhin mit Teheran und Washington in Kontakt bleiben. «Wir hoffen, dass dieser Konflikt gelöst werden kann, und das möglichst schnell», sagte Putin. Seiner Ansicht nach sei niemand an einer Fortsetzung dieser Auseinandersetzung interessiert. (sda/dpa)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
So will Youtube die Hollywood-Stars stärker vor Deepfakes schützen
Das mittlerweile weit verbreitete Phänomen der Deepfakes stellt Hollywood-Stars vor Probleme. Youtube will nun ein Erkennungs- und Meldesystem gegen den Betrug mit künstlicher Intelligenz einführen.
Youtube will den Kampf gegen Identitätsdiebstahl durch künstliche Intelligenz weiter vorantreiben. Im vergangenen Monat hat Googles Videoplattform ein Tool zum Persönlichkeitsschutz eingeführt, das Inhalte identifiziert, in denen Gesichter verändert oder mithilfe von KI-Technologien generiert wurden. Das Projekt richtete sich zunächst an Regierungsbeamte, Journalisten und andere politische Akteure.
Zur Story