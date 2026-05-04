wechselnd bewölkt16°
DE | FR
burger
International
Spanien

Flugzeug von Spaniens Regierungschef Sanchez muss in Ankara notlanden

Flugzeug von Spaniens Regierungschef Sanchez muss in Ankara notlanden

Spaniens Regierungschef Pedro Sanchez wollte am Sonntag nach Armenien reisen. Sein Flugzeug musste allerdings kurz vor dem Ziel notlanden.
04.05.2026, 11:0704.05.2026, 11:07
Anna-Lena Janzen / t-online
Ein Artikel von
t-online

Ein Flugzeug mit Spaniens Regierungschef Pedro Sanchez an Bord hat am Sonntagabend in der Türkei notlanden müssen. An dem Flugzeug habe es ein technisches Problem gegeben, deshalb sei die Notlandung in Ankara vorgenommen worden.

epa12918781 Spanish Prime Minister Pedro Sanchez gives a speech during the Bloomberg CityLab 2026 Forum to talk about the future of the cities in Madrid, Spain, 28 April 2026. EPA/ZIPI
Spaniens Regierungschef Pedro Sanchez.Bild: keystone

Den Medienberichten zufolge war Sanchez auf dem Weg nach Armenien. Dort treffen sich am Montag in der Hauptstadt Eriwan die Staats- und Regierungschefs von mehr als 40 europäischen Ländern.

Überschattet wird der Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft (EPG) von den angespannten Beziehungen zwischen Europa und den USA.

Nicht der erste Vorfall für Sanchez

Sanchez werde nun voraussichtlich die Nacht in Ankara verbringen und am frühen Morgen nach Jerewan, die Hauptstadt Armeniens, weiterreisen, berichtete die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu.

Es ist nicht das erste Mal, dass der spanische Regierungschef wegen einer Flugzeugpanne aufgehalten wurde: Im September 2025 verpasste er ein Treffen in Paris zum Ukraine-Krieg weil sein Flieger einen technischen Defekt aufwies. Sanchez musste schliesslich virtuell an der Sitzung teilnehmen.

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Wer hat im Irankrieg welche Interessen?
Im Irankrieg hat sich seit dem Beginn der Waffenruhe eine Pattsituation ergeben, in der sowohl die USA als auch der Iran Seeblockaden als wirtschaftliches Druckmittel einsetzen – mit Auswirkungen auf die gesamte Weltwirtschaft. Wie reagieren wichtige Staaten darauf und welche Interessen haben sie?
Noch ist der Ausgang des Kriegs am Golf nicht absehbar. Derzeit herrscht eine fragile Waffenruhe, während der Iran die strategisch und wirtschaftlich wichtige Strasse von Hormus blockiert und die USA im Gegenzug die iranischen Häfen. Beide Seiten scheinen darauf zu hoffen, dass dem Gegner die Zeit davonläuft.
Zur Story