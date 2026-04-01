Donald Trump spricht erneut von einem baldigen Kriegsende. Bild: keystone

Trump kündigt «wichtige» Rede zum Iran-Krieg an

US-Präsident Donald Trump hat eine «wichtige» Rede zum Stand des Iran-Kriegs angekündigt.

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Er werde am Mittwoch um 21.00 Uhr Ortszeit (3.00 Uhr MESZ am Donnerstag) in einer Rede an die Nation ein «wichtiges Update» zum Iran geben, teilte seine Sprecherin Karoline Leavitt mit.

Kurz zuvor hatte Trump gesagt, die USA würden ihre Angriffe im Iran in zwei bis drei Wochen beendet haben. Er denke, sein Land werde noch «vielleicht zwei Wochen, vielleicht ein paar Tage länger» brauchen, sagte er.

Für ein Ende des US-Militäreinsatzes müsse es keinen Deal mit dem Iran geben, sagte Trump. Das sei «irrelevant», da man dafür sorge, dass die Machthaber der Islamischen Republik keine Atomwaffen bauen könnten. Die USA führen zusammen mit Israel seit bereits mehr als vier Wochen Krieg gegen den Iran. (sda/dpa)