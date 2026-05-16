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Israels Militär bestätigt Tod von Hamas-Chef im Gazastreifen

Israels Militär bestätigt Tod von Hamas-Chef im Gazastreifen

16.05.2026, 14:4316.05.2026, 14:43

Das israelische Militär und der Inlandsgeheimdienst Schin Bet haben den Tod des Militärchefs der Hamas im Gazastreifen, Iss al-Did al-Haddad, bei einem israelischen Luftangriff am Vortag bestätigt. Al-Haddad wurde in einer Mitteilung als einer der Architekten des Terrorangriffs am 7. Oktober 2023 bezeichnet. Bei dem Angriff töteten Terroristen der Hamas und andere Islamisten rund 1200 Menschen in Israel und verschleppten mehr als 250 in den Gazastreifen.

Al-Haddad war nach der Tötung von Mohammed Sinwar zum Militärchef der Hamas im Gazastreifen aufgerückt. Nach israelischen Militärangaben gehörte er zu den dienstältesten Kommandeuren der Hamas. Er habe sich der Terrororganisation in ihrer Gründungsphase angeschlossen, hiess es. Israel hat eine Reihe politischer und militärischer Führer der Hamas gezielt getötet.

Auch die Hamas bestätigte in einer Stellungnahme der Kampfbrigaden der Organisation den Tod al-Haddads. Zuvor hatte bereits seine Familie berichtet, dass al-Haddad, seine Frau und eine seiner Töchter bei dem israelischen Angriff in einem Stadtteil von Gaza am Freitag ums Leben gekommen sei. Al-Haddad wurde am Nachmittag in Gaza beigesetzt. Vor dem Trauerzug trugen Menschen Porträts des Hamas-Kommandeurs, dessen Leichnam in eine Hamas-Fahne gehüllt war. (sda/dpa)

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