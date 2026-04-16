Inhaftierte Nobelpreisträgerin Mohammadi laut Bruder in kritischem Zustand

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Die inhaftierte iranische Friedensnobelpreisträgerin Narges Mohammadi befindet sich nach Angaben ihres Bruders in einem kritischen Gesundheitszustand. Hamid-Reza Mohammadi schrieb auf X, seine Schwester sei nach einem Herzinfarkt Ende März stark geschwächt und habe erheblich an Gewicht verloren. Die Familie sei sehr besorgt.

Narges Mohammadi soll es schlecht gehen. Bild: keystone

Zudem soll die medizinische Versorgung im Gefängnis unzureichend sein, was Unterstützerinnen und Unterstützer bereits in der Vergangenheit beklagten.

Mohammadi, die 2023 den Friedensnobelpreis für ihren Einsatz gegen die Unterdrückung von Frauen und gegen die Todesstrafe in Iran erhielt, ist im Zentralgefängnis der Stadt Sandschan inhaftiert. Anfang Februar wurde sie laut ihres Anwaltes erneut zu mehreren Jahren Haft verurteilt, zudem gilt für sie ein zweijähriges Ausreiseverbot.

Bereits zuvor waren Berichte über mangelnde medizinische Behandlung laut geworden, etwa die Forderung nach einer dringend notwendigen kardiologischen Versorgung. (dab/sda/dpa)