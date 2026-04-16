freundlich
DE | FR
burger
International
Iran

Nobelpreisträgerin Narges Mohammadi laut Bruder in kritischem Zustand

Inhaftierte Nobelpreisträgerin Mohammadi laut Bruder in kritischem Zustand

16.04.2026, 06:4216.04.2026, 06:42

Die inhaftierte iranische Friedensnobelpreisträgerin Narges Mohammadi befindet sich nach Angaben ihres Bruders in einem kritischen Gesundheitszustand. Hamid-Reza Mohammadi schrieb auf X, seine Schwester sei nach einem Herzinfarkt Ende März stark geschwächt und habe erheblich an Gewicht verloren. Die Familie sei sehr besorgt.

In this photo released by the Narges Foundation Archive, Narges Mohammadi poses for a portrait on March 4, 2025 in an undisclosed location. (Nooshin Jafari/Narges Foundation Archive via AP) Mideast Wa ...
Narges Mohammadi soll es schlecht gehen.Bild: keystone

Zudem soll die medizinische Versorgung im Gefängnis unzureichend sein, was Unterstützerinnen und Unterstützer bereits in der Vergangenheit beklagten.

Mohammadi, die 2023 den Friedensnobelpreis für ihren Einsatz gegen die Unterdrückung von Frauen und gegen die Todesstrafe in Iran erhielt, ist im Zentralgefängnis der Stadt Sandschan inhaftiert. Anfang Februar wurde sie laut ihres Anwaltes erneut zu mehreren Jahren Haft verurteilt, zudem gilt für sie ein zweijähriges Ausreiseverbot.

Bereits zuvor waren Berichte über mangelnde medizinische Behandlung laut geworden, etwa die Forderung nach einer dringend notwendigen kardiologischen Versorgung. (dab/sda/dpa)

Mehr aus dem Iran:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Vorwürfe der sexuellen Belästigung: Gegen Katy Perry wird ermittelt
Nach Vorwürfen der Schauspielerin Ruby Rose wird gegen US-Popstar Katy Perry wegen eines mutmasslichen sexuellen Übergriffs ermittelt. Perry wies die Vorwürfe zurück.
Nach Vorwürfen der Schauspielerin Ruby Rose ermitteln die australischen Behörden gegen US-Popstar Katy Perry wegen eines angeblichen sexuellen Übergriffs. Es gehe um einen mutmasslichen sexuellen Übergriff im Jahr 2010 in der australischen Metropole Melbourne, teilte die Polizei des Bundesstaates Victoria am Mittwoch mit.
Zur Story