Ölpreise legen zu: Brent-Preis steigt dritten Tag in Folge

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Die Ölpreise haben wegen des Iran-Kriegs den dritten Tag in Folge zugelegt. Ein Barrel (159 Liter) der Sorte Brent mit Lieferung im Juni wurde bei 103.23 US-Dollar gehandelt und damit mehr als ein Prozent über dem Niveau vom Vortag. Die Waffenruhe im Nahen Osten steht zunehmend auf der Kippe.

US-Präsident Donald Trump hat zuletzt den Druck auf den Iran erhöht und gibt dem Land Berichten zufolge nur noch wenige Tage Zeit für einen Vorschlag zur Beendigung des Krieges. Allerdings sieht sich Teheran mit der Blockade der für den Ölhandel wichtigen Strasse von Hormus in einer Position der Stärke.

Das Ausbleiben von neuen Verhandlungen für ein Ende des Iran-Kriegs verunsichert die Anleger an den Rohstoffmärkten. Seit Beginn der Woche hat sich Rohöl aus der Nordsee fast sieben Dollar und US-Öl fast vier Dollar je Barrel verteuert.

Experte Dennis Kissler vom Finanzdienstleister BOK Financial Securities geht davon aus, dass der Preisanstieg so lange weitergeht, bis eine der beiden Kriegsparteien nachgibt. Seiner Einschätzung nach sind die Verhandlungen über ein Abkommen festgefahren. «Je länger kein Öl durch die Strasse von Hormus fliesst, desto weiter werden die Preise steigen», sagte Kissler.

Washington und Teheran befinden sich derzeit in einer Sackgasse bei mehreren massgeblichen Themen, die für ein Ende des Krieges entscheidend sind, darunter das iranische Atomprogramm. (sda/awp/dpa)