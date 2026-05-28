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Iran: Einigung auf Rahmenabkommen mit USA weder fertig noch bestätigt

Iran, Kundgebung mit Mitgliedern der Islamischen Revolutionsgarde in Teheran IRGC Military Rally Islamic Revolutionary Guard Corps armed personnel wear masks and participate in a military rally in dow ...
Die Islamischen Revolutionsgarde in Teheran.Bild: www.imago-images.de

Iran: Einigung auf Rahmenabkommen mit USA weder fertig noch bestätigt

28.05.2026, 22:2928.05.2026, 22:35

Eine vorläufige Einigung auf ein Rahmenabkommen zum Iran-Krieg zwischen Teheran und Washington ist nach iranischen Angaben bislang weder fertiggestellt noch bestätigt. Das berichtete die den Revolutionsgarden nahestehende Nachrichtenagentur Tasnim am Abend unter Berufung auf eine dem Verhandlungsteam nahestehende Quelle. Teheran habe den pakistanischen Vermittler nicht darüber informiert, dass der Text fertiggestellt sei.

Man werde sowohl den Vermittler als auch die Öffentlichkeit benachrichtigen, sobald er fertiggestellt sei, teilte die Quelle laut Tasnim weiter mit. Sie fügte hinzu, dass Berichte westlicher Medien, wonach das Abkommen bereits abgeschlossen sei und nur noch auf Bekanntgabe durch beide Seiten warte, falsch seien.

US-Bericht: Unterhändler erzielen vorläufige Einigung

Zuvor hatte das Portal «Axios» unter Berufung auf zwei US-Beamte berichtet, Unterhändler aus den USA und dem Iran hätten eine vorläufige Einigung zu einem Rahmenabkommen zum Iran-Krieg erzielt. US-Präsident Donald Trump und die Führung der iranischen Seite müssten aber noch zustimmen. US-Kreise bestätigten auf Nachfrage den Inhalt des Medienberichts.

Laut dem Medienbericht würden mit dem Rahmenabkommen die Waffenruhe verlängert und Verhandlungen über Irans Atomprogramm aufgenommen werden. Das Rahmenabkommen umfasse einen Zeitraum von 60 Tagen. Teil der Einigung ist demnach auch ein uneingeschränkter Schiffsverkehr ohne Gebühren durch die Strasse von Hormus.

Seit dem 8. April herrscht in dem Krieg eine Waffenruhe. In dem Rahmenabkommen soll laut dem Medienbericht auch festgehalten werden, dass der Krieg zwischen Israel und der Hisbollah im Libanon enden solle. (sda/dpa)

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