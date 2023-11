Messerattacke in Dublin: Drei Kinder verletzt

In Dublin ist es am Donnerstag zu einer Messerattacke gekommen. The Irish Times berichtet, dass bei der Attacke mehrere Personen und darunter mindestens drei Kinder Stichwunden erlitten hätten. Der Tatverdächtige, der selbst verwundet war, sei festgenommen worden. Es wird davon ausgegangen, dass er sich die Wunden selbst zugefügt hat.

Der Vorfall ereignete sich am frühen Donnerstagnachmittag in der Innenstadt Dublins, nahe einer Schule. Ein Mann versuchte, mehrere Personen, unter ihnen Kinder, anzugreifen, wie The Irish Times berichtet. Passantinnen seien daraufhin eingeschritten.

Ein Mädchen habe schwere Verletzungen erlitten, zwei weitere Kinder würden mit leichten Verletzungen behandelt, gaben die Behörden bekannt. Das Motiv des Angriffs ist nicht bekannt.