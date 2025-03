Geisel-Angehörige und Sicherheitskräfte in Israel prügeln sich

Tod von Gene Hackman: «Dinge passen nicht zusammen»

Vor vier Tagen wurde Gene Hackman zusammen mit seiner Frau tot aufgefunden. Es ist immer noch unklar, woran die beiden starben. Das wirft Fragen auf.

Es war ein Schock für Hollywood. Schauspieler Gene Hackman und seine Frau Betsy Arakawa wurden tot in ihrem Haus in Santa Fe aufgefunden. Die beiden lebten zurückgezogen in ihrem ländlichen Anwesen im US-Bundesstaat New Mexico. Während es zunächst hiess, dass ein besorgter Nachbar die Behörden alarmiert hätte, war zu einem späteren Zeitpunkt klar: Ein Wartungsmitarbeiter fand die beiden Leichen.