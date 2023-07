Israels Regierungschef Netanjahu notfallmässig im Krankenhaus

Mehr «International»

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ist am Samstag in die Notaufnahme eines Krankenhauses in der Nähe der Stadt Tel Aviv gebracht worden. Sein Zustand sei gut und er werde derzeit untersucht, teilte sein Büro mit. Israelische Medien meldeten, ihm sei nicht wohl gewesen. Der 73-jährige Netanjahu war in der Vergangenheit öfter wegen gesundheitlicher Probleme im Krankenhaus gewesen. (sda/dpa)