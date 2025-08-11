sonnig16°
DE | FR
burger
International
Israel

So sieht Netanjahus neuer Kriegsplan in Gaza aus

Netanjahus neuer Kriegsplan in Gaza umfasst auch zentrale Flüchtlingslager

11.08.2025, 07:5511.08.2025, 07:55
Mehr «International»

Israels neuer Kriegsplan sieht laut Ministerpräsident Benjamin Netanjahu neben der Einnahme der Stadt Gaza auch die Zerschlagung der Hamas in den zentralen Flüchtlingslagern des Gazastreifens vor. Das Sicherheitskabinett habe vergangene Woche das Militär angewiesen, «die beiden verbliebenen Hamas-Hochburgen in der Stadt Gaza und in den zentralen Lagern zu zerschlagen», sagte Netanjahu vor ausländischen Journalisten. In einer Mitteilung seines Büros war zuvor nur davon die Rede gewesen, dass das Militär die Einnahme der Stadt Gaza vorbereiten werde.

Benjamin Netanjahu, Ministerpr
Benjamin Netanjahu ist Ministerpräsident von Israel. Bild: sda

«Unser Ziel ist es nicht, Gaza zu besetzen. Unser Ziel ist es, Gaza zu befreien – von den Hamas-Terroristen», sagte Netanjahu. «Angesichts der Weigerung der Hamas, ihre Waffen niederzulegen, bleibt Israel keine andere Wahl, als den Job zu Ende zu bringen und die Niederlage der Hamas abzuschliessen». Rund 70 bis 75 Prozent des Gazastreifens stünden unter Israels Militärkontrolle. «Doch zwei Hochburgen bleiben bestehen» – die Stadt Gaza und die Flüchtlingslager im Zentrum des Küstengebiets. Dies sei «der beste Weg, den Krieg zu beenden – und der beste Weg, ihn rasch zu beenden», fügte der Ministerpräsident hinzu.

Netanjahu und Trump sprechen über Kriegsplan

In diesen Gebieten werden auch die letzten 50 Geiseln in den Händen der Hamas vermutet. Nach israelischer Einschätzung sollen 20 von ihnen am Leben sein. Netanjahu sprach mit US-Präsident Donald Trump über «Israels Pläne zur Kontrolle der verbliebenen Hamas-Hochburgen im Gazastreifen, um den Krieg zu beenden, die Geiseln freizulassen und die Hamas zu besiegen», wie das Büro des Ministerpräsidenten im Anschluss mitteilte. Netanjahu habe Trump für seine «standhafte Unterstützung Israels seit Beginn des Krieges» gedankt.

epa12223534 US President Donald Trump speaks during a dinner with Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu (not pictured) in the Blue Room of the White House in Washington, DC, USA, 07 July 2025. Isr ...
Der US-Präsident Donald Trump unterstützte Netanjahu seit dem Beginn des Krieges. Bild: keystone

Der Zivilbevölkerung werde es zunächst ermöglicht, die Kampfgebiete zu verlassen und sich in «sichere Zonen» zu begeben, sagte Netanjahu zuvor ausländischen Journalisten. Dort würden sie ausreichend Nahrung, Wasser und medizinische Versorgung erhalten. Angaben dazu, wie nach der Einnahme der Stadt Gaza bei den zentralen Lagern vorgegangen werden soll, machte er nicht. Heimischen Medien sagte Netanjahu, er wolle den Krieg «so schnell wie möglich» beenden. «Deshalb habe ich die israelischen Streitkräfte angewiesen, den Zeitplan für die Einnahme der Stadt Gaza abzukürzen.» Konkreter wurde er nicht.

Keine Angaben zum Zeitplan

Die Stadt Gaza ist das grösste Bevölkerungszentrum im nördlichen Teil des Gazastreifens. Rund eine Million Palästinenser halten sich dort dicht gedrängt auf – rund die Hälfte der Gesamtbevölkerung. Der Rest haust im Zeltlager Al-Mawasi im Südwesten sowie in Flüchtlingsvierteln im mittleren Gazastreifen. Medien zufolge dürfte die Armee für die Vorbereitungen des Einsatzes zwei Monate brauchen. Sie müsste dafür Hunderttausende Reservisten einberufen. Viele von ihnen sind nach gut zwei Jahren Krieg erschöpft. Die Armee müsste ausserdem verschlissenes Kriegsgerät zunächst reparieren oder ersetzen.

epa12049664 Chief of the General Staff of the Israel Defense Forces (IDF) Eyal Zamir attends the official state opening ceremony of Holocaust Martyrs&#039; and Heroes&#039; Remembrance Day in Israel, ...
Ejal Zamir ist seit März 2025 Generalstaabschef der israelischen Armee. Bild: keystone

Der Generalstab werde die «Grundideen» für den Einsatz gegen die Stadt Gaza bis Ende der Woche billigen, berichtete das israelische Nachrichtenportal «ynet». Armeechef Ejal Zamir steht Medienberichten zufolge dem Vorhaben skeptisch gegenüber. Kritiker der geplanten Ausweitung des Militäreinsatzes, unter ihnen die meisten Angehörigen der Geiseln, befürchten, dass dieser das Leben der Entführten gefährden würde. «Was uns Netanjahu heute aufgetischt hat, bedeutet, dass Geiseln und Soldaten sterben werden, dass die Wirtschaft zusammenbrechen wird und dass unser internationales Ansehen ruiniert sein wird», schrieb der israelische Oppositionsführer Jair Lapid auf der Plattform X.

Heftige Kritik an Israel im UN-Sicherheitsrat

Bei einer Sondersitzung des UN-Sicherheitsrats gab es heftige Kritik an Israels Vorgehen. Mehrere europäische Staaten verurteilten die Pläne zur Ausweitung des Krieges. «Wir fordern Israel dringend auf, diese Entscheidung zu überdenken und nicht umzusetzen», sagte der slowenische UN-Botschafter Samuel Zbogar vor Sitzungsbeginn. Israel wies die Kritik zurück.

Netanjahu verwies in Israel vor den ausländischen Journalisten auf die vom Sicherheitskabinett beschlossenen Prinzipien zur Beendigung des Krieges: die Entwaffnung der Hamas, die Freilassung aller Geiseln, die Entmilitarisierung des Gazastreifens, die militärische Kontrolle des Küstengebiets durch Israel und die Errichtung einer Israel gegenüber friedlich gesonnenen Zivilregierung ohne eine Beteiligung der Hamas oder der Palästinensischen Autonomiebehörde (PA).

Auch Australien will Palästina als Staat anerkennen

Derweil kündigte nach Frankreich und Kanada auch Australien an, Palästina als Staat anzuerkennen. «Eine Zweistaatenlösung ist die beste Hoffnung der Menschheit, den Kreislauf der Gewalt im Nahen Osten zu durchbrechen und den Konflikt, das Leid und den Hunger in Gaza zu beenden», sagte Premierminister Anthony Albanese am Mittag (Ortszeit) vor Journalisten.

Australian Prime Minister Anthony Albanese announces that Australia will recognize a Palestinian state at a press conference in Canberra, Monday, Aug. 11, 2025. (Mick Tsikas/AAP Image via AP) Australi ...
Am Abend (Ortszeit) des 11. August verkündete Australiens Premierminister, Anthony Albanese, dass sie Palästina als Staat anerkennen wollen.Bild: keystone

Die Entscheidung sei Teil «einer koordinierten weltweiten Anstrengung», um eine Zweistaatenlösung voranzutreiben, sagte Albanese. Damit ist gemeint, dass Israel und ein unabhängiger Palästinenserstaat friedlich Seite an Seite existieren. Netanjahu hatte die absehbare Ankündigung Australiens und anderer Länder kürzlich als «beschämend» bezeichnet. Der Grossteil der jüdischen Öffentlichkeit sei gegen einen palästinensischen Staat, weil die Menschen wüssten, «dass er keinen Frieden bringen wird. Er wird Krieg bringen».

Korrespondent in Gaza von Al-Dschasira getötet

Unterdessen meldete der arabische TV-Sender Al-Dschasira, bei einem israelischen Luftangriff auf ein Zelt für Journalisten in der Stadt Gaza seien der Korrespondent des Senders, Anas al-Scharif, und vier Kollegen getötet worden. Israels Militär bestätigte den Tod von Anas al-Scharif. Er habe sich als Al-Dschasira-Journalist ausgegeben, aber eine Terrorzelle der Hamas angeführt.

Der Sender erklärte dazu, Israel habe keine von unabhängigen internationalen Stellen verifizierten Unterlagen vorgelegt, die diese Behauptung belegen würden. Israels Armee verwies dagegen auf nachrichtendienstliche Informationen und im Gazastreifen gefundene Dokumente, die dies belegten.

Ausländischen Journalisten ist der Zutritt zum Gazastreifen seit Kriegsbeginn weitgehend verboten. Einheimische Reporter berichten aber von vor Ort. Immer wieder gibt es Berichte über bei israelischen Angriffen getötete Journalisten. (sda/dpa)

Mehr zu diesem Thema:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Street Parade 2025
1 / 38
Street Parade 2025

Der Bass hallt weiter durch Zürich und die Raver tanzen um das Zürcher Seebecken.
quelle: keystone / til buergy
Auf Facebook teilenAuf X teilen
«Mach doch gleich eine Segway-Tour! Das ist genau so peinlich!»
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Wer genau hinschaut, sieht die nächste Katastrophe, die sich in der Ukraine anbahnt
2
Bilanz zur Street Parade: 800'000 Feierfreudige, 48 Festnahmen, 757 Behandlungen
3
Der geplante grosse Nachtzug-Ausbau wird gestrichen, Personal wird abgezogen
4
Roche und Novartis verlagern Pharma-Produktion in USA – Schweizer Arbeitsplätze bedroht
5
6 Sex-Karten, die dich hoffentlich befriedigt zurücklassen
Meistkommentiert
1
YB holt Bundesliga-Stammspieler +++ Xavi Simons im Tausch für Nkunku zu Chelsea?
2
Ist eine Welt voller Elend und Leiden im Sinne von Gott?
3
Diese zwei Gebiete soll die Ukraine abtreten – Selenskyj lehnt Vorschlag strikt ab
4
«Ich habe täglich geweint» – zwei Frauen über ihre Schönheitseingriffe
5
«So zerstörst du das Ego eines Mädchens»: Zweifelhafte Dating-Methoden für junge Männer
Meistgeteilt
1
Nato-Chef Rutte: Gespräche über ukrainische Gebiete wohl unvermeidbar
2
Auch Australien will Palästina anerkennen +++ Al-Dschasira-Mitarbeiter in Gaza getötet
3
«Kokain ist in der Schweiz heute deutlich stärker und günstiger als je zuvor»
4
Weil Coltorti «die Energie» verlässt, kommt es zum grössten Goalieflop der Super League
5
Tragödie in Japan: Zwei Boxer sterben nach ihren Kämpfen
Drei Verletzte nach Schüssen auf New Yorks Times Square
Drei Menschen sind mitten im Trubel des New Yorker Times Square durch Schüsse verletzt worden. Eine 18-Jährige, ein 19-Jähriger und ein 65-Jähriger befänden sich mit Schussverletzungen im Krankenhaus, berichteten US-Medien unter Berufung auf die Polizei in der Ostküstenmetropole. Sie seien in stabilem Zustand.
Zur Story