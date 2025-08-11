sonnig15°
DE | FR
burger
International
Sport

«Palästinensischer Pelé» in Gaza getötet – Salah kritisiert Uefa

FILE - Liverpool&#039;s Mohamed Salah during the English Premier League soccer match between Brighton and Liverpool at American Express Stadium in Brighton, England, Monday, May 19, 2025. (AP Photo/Ia ...
Liverpool-Superstar Mohamed Salah hat schon früher mehr humanitäre Hilfe für Gaza gefordert.Bild: keystone

«Palästinensischer Pelé» in Gaza getötet – jetzt kritisiert Mo Salah die Uefa

Suleiman al-Obeid, ein bekannter palästinensischer Fussballer, wurde im Gaza-Streifen getötet – mutmasslich bei einem israelischen Luftschlag. Liverpool-Stürmer Mo Salah ist nicht zufrieden mit der Stellungnahme der Uefa zum Tod des Sportlers.
11.08.2025, 07:0811.08.2025, 07:17
Mehr «International»

Der ehemalige palästinensische Fussballer Suleiman al-Obeid kam kürzlich im Gaza-Streifen ums Leben. Laut dem palästinensischen Fussballverband PFA starb al-Obeid durch einen Luftangriff der israelischen Armee, wie der türkische Staatsender TRT berichtete.

Die Uefa, Europas Fussballdachverband reagierte am Samstag mit einem Post auf X auf den Tod. Dort hiess es:

«Abschied von Suleiman al-Obeid, dem ‹Palästinensischen Pelé›.»

Der frühere palästinensische Nationalspieler, einer der populärsten Spieler des Landes, sei «ein Talent, das unzähligen Kindern selbst in den dunkelsten Zeiten Hoffnung» gegeben habe.

Der spärliche Informationsgehalt zum Tod des 41-jährigen Ex-Fussballers stiess Superstar Mohamed Salah sauer auf. Der ägyptische Liverpool-Stürmer reagierte auf den Uefa-Post, er schrieb:

«Könnt ihr uns sagen, wie er gestorben ist, wo und warum?»

Salah spielt damit auf die Berichte zu den genaueren Umständen des Todes von al-Obeid an. Laut dem palästinensischen Fussballverband wurde der ehemalige Nationalstürmer nämlich getroffen, als er mit anderen Zivilisten bei einem Lebensmittel-Verteilzentrum auf die Versorgung mit Nahrungsmitteln wartete. CNN berichtete darüber. Die von Israel und den USA kontrollierten Verteilzentren sind umstritten und in jüngerer Vergangenheit gab es mehrfach Berichte, wonach dort gezielt Zivilisten angegriffen und getötet wurden.

Der Ägypter Salah, einer der besten Fussballer der Welt, hat sich in jüngerer Vergangenheit schon mehrfach für einen besseren Zugang der palästinensischen Bevölkerung zu Hilfsmitteln und für einen Waffenstillstand starkgemacht. Seine Reaktion auf den Uefa-Post generierte viel Aufmerksamkeit. Bis zum Montagmorgen (Schweizer Zeit) wurde der Beitrag 1,4 Millionen Mal gelikt.

Salahs Reaktion auf X.
Salahs Reaktion auf X.

Laut dem palästinensischen Fussballverband kamen seit Beginn des israelischen Vergeltungskriegs nach dem Hamas-Massaker am 7. Oktober 2023 mit zahlreichen getöteten Zivilisten 325 Fussballer in Gaza ums Leben. Insgesamt wurden laut den palästinensischen Behörden mehr als 800 Sportler getötet.

Die aktuellen Entwicklungen im Nahostkrieg im Liveticker:

Liveticker
Auch Australien will Palästina anerkennen +++ Al-Dschasira-Mitarbeiter in Gaza getötet

(con)

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Wer genau hinschaut, sieht die nächste Katastrophe, die sich in der Ukraine anbahnt
2
Bilanz zur Street Parade: 800'000 Feierfreudige, 48 Festnahmen, 757 Behandlungen
3
Der geplante grosse Nachtzug-Ausbau wird gestrichen, Personal wird abgezogen
4
Roche und Novartis verlagern Pharma-Produktion in USA – Schweizer Arbeitsplätze bedroht
5
6 Sex-Karten, die dich hoffentlich befriedigt zurücklassen
Meistkommentiert
1
Mit diesem Klub verhandelt ManCitys Jack Grealish +++ ManUnited will Höjlund abgeben
2
Ist eine Welt voller Elend und Leiden im Sinne von Gott?
3
Schweizer Armee zieht Kauf von umstrittener US-Pistole in Betracht – die Sonntagsnews
4
Diese zwei Gebiete soll die Ukraine abtreten – Selenskyj lehnt Vorschlag strikt ab
5
Dieser Philosoph hilft Trump, den perfekten Überwachungsstaat zu schaffen
Meistgeteilt
1
Nato-Chef Rutte: Gespräche über ukrainische Gebiete wohl unvermeidbar
2
Auch Australien will Palästina anerkennen +++ Al-Dschasira-Mitarbeiter in Gaza getötet
3
«Kokain ist in der Schweiz heute deutlich stärker und günstiger als je zuvor»
4
Weil Coltorti «die Energie» verlässt, kommt es zum grössten Goalieflop der Super League
5
Eine Hexenjagd im Kalten Krieg
Forscher folgern aus Gorilla-Studie: «Patriarchat ist eher kulturell bedingt»
Eine Studie kommt zum Schluss, dass körperliche Überlegenheit bei Berggorillas nicht immer direkt mit der Hierarchie in der Gruppe zu tun hat. Daraus ziehen sie Rückschlüsse auf die Menschen.
Männliche Berggorillas gelten aufgrund ihrer Grösse und Muskelmasse als Synonym für Dominanz, Kraft und Macht. Aber so eindeutig ist die Überlegenheit der Männchen in ihren Gruppen nicht, wie ein Forschungsduo im Fachmagazin «Current Biology» berichtet.
Zur Story