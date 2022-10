Experte warnt vor Stärkung der Rechtsextremen bei Wahl in Israel

Der rechtskonservative Oppositionsführer Benjamin Netanjahu (Likud) strebt nach der Wahl am Dienstag eine Rückkehr ins Amt des Ministerpräsidenten an. Er hatte das Bündnis von Smotrich und Ben-Gvir vermittelt. Smotrich will nach Medienberichten Verteidigungsminister werden, Ben-Gvir Minister für Innere Sicherheit. Ob Netanjahus Lager eine Mehrheit erzielen wird, ist jedoch noch offen.

Ein Politikwissenschaftler hat vor einer deutlichen Stärkung des rechtsextremen Lagers bei der Wahl in Israel gewarnt. Im Falle einer Regierungsbeteiligung würde die Religiös-Zionistische Partei von Bezalel Smotrich und Itamar Ben-Gvir voraussichtlich Ministerposten und mehr Einfluss in den Behörden erhalten, sagte Professor Jonathan Rynhold, Leiter der Abteilung für politische Studien an der Bar-Ilan-Universität nahe Tel Aviv, der Deutschen Presse-Agentur. Nach Umfragen könnte die Partei mit mehr als zehn Prozent der 120 Sitze im Parlament drittstärkste Kraft werden.

Drei Verletzte bei Schüssen vor Fast-Food-Restaurant – Fahndung

Drei Menschen wurden durch Schüsse verletzt, darunter ein Mann schwer, der zunächst in Lebensgefahr schwebte: Vor einem gut gefüllten Fast-Food-Restaurant in Oberhausen ist am Samstagabend ein Streit zwischen zwei Gruppen plötzlich eskaliert. Zunächst kommt es zu einer körperlichen Auseinandersetzung, wie die Ermittler am Sonntag mitteilten. Dann soll ein 51-jähriger Mann mit einer scharfen Schusswaffe bei dem Treffen im Aussenbereich gefeuert haben. Ein 49-jähriger Mann erleidet dabei einen Bauchschuss. Einer 47-jährigen Frau wird ins Bein und einem 28-jährigen Mann in den Arm geschossen. Der mutmassliche Schütze flieht den ersten Erkenntnissen zufolge in einem Auto. Rettungskräfte bringen die Verletzten in Krankenhäuser.