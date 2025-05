Drohnenangriff vor Malta? Schiff mit Hilfsgüter für Gaza brennt

Drohnenangriff vor Malta? Schiff mit Hilfsgütern für Gaza brennt – und droht zu sinken

In der Nacht auf Freitag hat ein Schiff mit Hilfsgütern für Gaza einen Notruf abgesetzt: So meldet die Besatzung, das Schiff stehe in Flammen. Das Unternehmen Freedom Flotilla Coalition (FFC), zu dem das Boot gehört, veröffentlichte auf den sozialen Medien eine Aufnahme des Feuers, die sich aber nicht unabhängig überprüfen lässt.

«Im Moment gibt es ein Loch im Schiff und es sinkt», so Yasemin Acar, die Pressesprecherin der Koalition, gegenüber CNN. Es bestehe derzeit Kontakt zur Besatzung. Acar berichtet zudem, das Boot sei zweimal Opfer eines Drohnenangriffs geworden. Meldungen über Verletzte gibt es bislang keine.

Mehr folgt in Kürze ...