spielt auch in der kommenden Saison und darüber hinaus beim. Der Schweizer Meister hat den 22-jährigen brasilianisch-kongolesischen Mittelfeldspieler fix von der City Football Group übernommen und ihn mit einem Fünfjahresvertrag langfristig an sich gebunden. Dies teilte der FC Basel am Donnerstagabend mit.Metinho, mit vollem Namen Abemly Meto Silu, spielte bereits das erste Halbjahr 2025 beim FC Basel und trug mit starken Auftritten und seiner Polyvalenz zum Doublegewinn bei. 2021 war er von Fluminense nach Frankreich zu Troyes gewechselt. Der französische Erstligist gehört zur City Football Group mit Manchester City als Flaggschiff. Es folgten Leihstationen in Belgien (Lommel SK) und in den Niederlanden (Sparta Rotterdam). (abu/sda)🇧🇷Alter: 22Position: Zentrales MittelfeldMarktwert: 3 Mio. EuroBilanz 2024/25: 28 Spiele, 2 Vorlagen