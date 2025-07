Die lustigsten Memes zum Kiss-Cam-Fail am Coldplay-Konzert

Dumm gelaufen für das «Paar», dessen angebliche Affäre am Coldplay-Konzert geoutet wurde. Immerhin: Das Netz hat was zu lachen. Und wie!

Mehr «Spass»

Eine Show der Band Coldplay ist oft schon spektakulär genug, das Konzert am 16. Juli in Boston geht nun aber aus einem ganz anderen, pikanteren Grund viral: Während die Kiss-Cam ihre Runde im Publikum machte, wurde ein schmusendes Paar ins Rampenlicht gerückt, das an seinem unfreiwilligen Auftritt wenig Freude hatte.

Laut Medienberichten handelt es sich bei den vermeintlichen Turteltauben um Andy Byron, CEO des Tech‑Unternehmens Astronomer, und Kristin Cabot, der dortigen HR-Chefin. Angeblich sind beide (mit anderen) verheiratet.

Upsi.

Im Video: Dieser Kiss-Cam-Fail am Coldplay-Konzert geht gerade viral

Video: watson/lucas zollinger

Doch des einen Leid, ist des Internetz' Freud. Und so werden aktuell unzählige Reaktionen und Memes auf Social Media geteilt. Ein paar der besten gibt es hier:

Coldplay hat seit Jahren keine Single mehr herausgebracht. Gestern Abend haben sie zwei geschaffen.

Oder sind es nicht eigentlich sogar vier …?

Der Kameramann so:

Das Feindbild eines jeden CEOs.

Dieselbe Energie.

Mami, wie sind wir so reich geworden?

Dein Papi hat am Coldplay-Konzert die HR-Chefin umarmt, und ich habe bei der Scheidung die Hälfte bekommen.



So halten Kerle ihre Freundinnen, wenn sie kein Geld haben.

Seine Frau, während sie das sieht.

Der heimliche Star ist aber jemand anderes.

Von IHR will ich jetzt am meisten hören.

Wer spielt sie in der nächsten Mini-Serie auf Hulu?

Ich, wie ich das Drama liebe.

Wenn sie Chief People Officer ist, bedeutet das, dass sie im Grunde die Personalabteilung leitet. Leitet sie also die Sitzung für diesen Fall von Fehlverhalten am Arbeitsplatz?

Das Sekretariat, wenn die beiden heute Morgen das Büro betreten:

Boomer hassen Fernarbeit, weil sie dadurch keine Affären mit ihren Kollegen haben können.

So solltest du zu Konzerten gehen, wenn du dich krankgemeldet hast oder deinen Partner betrügst.

Bild des Astronomer-CEO und der HR-Leiterin bei der wöchentlichen Personalversammlung.

Sorry, aber irgendjemand musste das basteln.

Huch!

Diese Coldplay-Konzerte laufen langsam aus dem Ruder.

(sim)

Passend dazu eine Slideshow: Was Waldtiere tun, wenn sie sich unbeobachtet fühlen

1 / 35 Was Waldtiere tun, wenn sie sich unbeobachtet fühlen Rehbock hasst Eulen in 3 ... 2 ... 1 ...

Weitere lustige Memes? Hier: