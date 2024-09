Hisbollah feuert Dutzende Raketen auf Israels Norden

Das libanesische Gesundheitsministerium hatte am Samstagabend mitgeteilt, vier Menschen - darunter drei Kinder – seien bei einem israelischen Luftangriff im Nordosten des Libanons verletzt worden. Die israelische Armee hatte mitgeteilt, die Luftwaffe habe in der Bekaa-Ebene und in Baalbek Waffenlager der Hisbollah angegriffen.

In der Nacht hätten israelische Luftwaffe und Artillerie Ziele im Libanon angegriffen. Dabei sei eine «Terrorzelle» getroffen worden, hiess es weiter in der Mitteilung.

Hier sprudelt so viel Thermalwasser wie sonst nirgends in Europa aus der Erde

Richter in North Dakota hebt Abtreibungsverbot auf – die Situation im Rest des Landes

In North Dakota galt bisher eines der härtesten Abtreibungsgesetze in den USA. Nun hat ein Richter das Gesetz für «verfassungswidrig» erklärt und damit die Grundsatzdiskussion neu entfacht.

Am 24. Juni 2022 entschied der US Supreme Court in der Rechtssache Dobbs vs. Jackson Women’s Health Organization, dass sich aus der Verfassung kein grundsätzliches Recht auf einen Schwangerschafts­abbruch ableiten lässt. Mehrere US-Bundesstaaten verschärften daraufhin in den vergangenen zwei Jahren ihre Abtreibungsverbote deutlich.