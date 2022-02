Israel trauert um Staatsanwalt in Prozess gegen NS-Verbrecher

Israel trauert um einen der Ankläger im Prozess gegen den NS-Verbrecher Adolf Eichmann. Gabriel Bach starb im Alter von 94 Jahren, wie die israelischen Justizbehörden mitteilten.

Gabriel Bach ist im Alter von 94 Jahren gestorben. imago images

Am Sonntag wurde er beerdigt. Der in Berlin aufgewachsene Jurist war der stellvertretender Chefankläger in dem Verfahren gegen Eichmann, das im April 1961 eröffnet wurde. Bach leitete die monatelangen Ermittlungen und Befragungen geleitet, um Beweise gegen Eichmann zusammenzutragen.

«Es vergeht kein Tag, an dem ich mich nicht an einen bestimmten Gegenstand, ein bestimmtes Beweisstück oder einen bestimmten Moment aus dem Eichmann-Prozess erinnere», sagte Bach im Jahr 2000 in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AFP.

Der einstige SS-Obersturmbannführer Eichmann war ab 1939 im Reichssicherheitshauptamt mit verantwortlich für die Deportation der europäischen Juden in die NS-Vernichtungslager. Nach dem Krieg gelang dem Protokollführer der Wannsee-Konferenz zur «Endlösung der Judenfrage» die Flucht aus einem US-Gefangenenlager.

Der israelische Geheimdienst Mossad spürte ihn schliesslich in der argentinischen Hauptstadt Buenos Aires auf und brachte ihn nach Israel. Dort wurde er nach einem neunmonatigen Prozess im Mai 1962 hingerichtet.

Bach wuchs in Berlin auf. Seine Familie floh 1938 vor den Nazis aus Deutschland und liess sich schliesslich in Palästina nieder, das damals noch unter britischem Mandat stand. Bach wurde 1982 Richter am Obersten Gerichtshof Israels und übte das Amt 15 Jahre lang aus, bevor er in den Ruhestand ging. (saw/sda/afp)