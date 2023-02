Umbau der Justiz: Israels Präsident ruft zu Dialog mit Opposition auf

Demonstrationen gegen die Pläne der Regierung am 18. Februar 2023 in Tel Aviv.

Demonstrationen gegen die Pläne der Regierung am 18. Februar 2023 in Tel Aviv. Bild: keystone

Demonstrationen gegen die Pläne der Regierung am 20. Februar 2023 in Jerusalem.

Demonstrationen gegen die Pläne der Regierung am 20. Februar 2023 in Jerusalem. Bild: keystone

Die Regierung plant darüber hinaus, dem Parlament zu ermöglichen, mit einer einfachen Mehrheit Entscheidungen des Höchsten Gerichts aufzuheben . Kritiker sehen die demokratische Gewaltenteilung in Gefahr. Die Regierung argumentiert dagegen, das Höchste Gericht übe zu viel Einfluss aus. Seit Wochen kommt es zu Massenprotesten gegen das Vorhaben.

Israels rechte Regierung unter Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte in der Nacht zum Dienstag im Parlament zwei Teile des umstrittenen Reformpakets in der ersten von drei Lesungen auf den Weg gebracht. Die Gesetzentwürfe räumen Politikern unter anderem mehr Einfluss bei der Besetzung von Richterposten ein.

«Beweisen Sie nach dem gestrigen Tag, dass Sie die Grosszügigkeit von Siegern haben, finden Sie einen Weg, um einen Dialog mit der Opposition zu führen», sagte Herzog am Dienstag. Es gebe «ein Gefühl der Trauer und nicht der Freude, weil sehr viele Bürger aus allen Teilen der israelischen Gesellschaft (...) grosse Angst um die Einheit des Volkes haben».

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Warum mich die Verwaltung aus meiner Wohnung in Zürich wirft – obwohl ich es nicht will

«Den Ernst der Lage nicht begriffen»: Skiheld Odermatt gerät in die Klima-Kritik

Prigoschin platzt der Kragen: «Die Sch... ist am Kochen»

Was Putin sagt – und was er damit meint: Eine erste Einordnung

Das geheime Imperium von Putins Söldner-Boss Prigoschin

Jewgeni Prigoschin ist Chef der berüchtigten Söldnertruppe «Wagner». Der Leak Tausender Dokumente ermöglicht nun tiefe Einblicke in sein Imperium.

Lange Zeit leugnete Jewgeni Prigoschin, der Chef der Söldnertruppe Wagner zu sein. Im Zuge der russischen Invasion in der Ukraine begann er, sich mit der Führung der berüchtigten Gruppe zu brüsten. Zehntausende Kämpfer schickte Prigoschin bereits in die Ukraine und wurde zu einem rivalisierenden Machtzentrum für das russische Militär. Geleakte Dokumente aus den Jahren 2014 bis 2021, die die Zeitung «Welt» veröffentlichte, sollen nun tiefe Einblicke in das Imperium des Wagner-Bosses geben.