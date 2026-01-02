Ätzende Flüssigkeit getrunken – Zehn Verletzte in deutschem Restaurant

In einem Restaurant in Timmendorfer Strand an der deutschen Ostseeküste ist es am Donnerstagabend zu einem medizinischen Grosseinsatz gekommen.

Bild: keystone

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden mindestens zehn Menschen verletzt, nachdem sie offenbar eine stark ätzende Flüssigkeit zu sich genommen hatten, wie die Polizei am Morgen mitteilte.

Nach Angaben der Polizei waren Einsatzkräfte gegen 20.20 Uhr in den Ortsteil Niendorf gerufen worden. Mehrere Gäste klagten demnach über Verletzungen im Mundbereich. Erste Ermittlungen deuteten darauf hin, dass beim Ausschank möglicherweise ein Reinigungsmittel mit einem alkoholischen Getränk verwechselt worden sei.

Ein Mensch schwer verletzt

Insgesamt erlitten drei Frauen und sieben Männer im Alter zwischen 31 und 84 Jahren Verletzungen. Neun Betroffene wurden in umliegende Spitäler gebracht, mindestens eine Person war schwer verletzt.

Vor Ort waren zehn Rettungswagen, zwei Notarzteinsatzfahrzeuge sowie die Freiwillige Feuerwehr Niendorf im Einsatz. Die Polizei stellte Beweismittel sicher und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ein. (sda/dpa)