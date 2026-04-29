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Katz will Finanzierung von Gaza-Hilfsflotte sanktionieren

epa12663771 Israel&#039;s Minister of Defense Israel Katz talks to Greece&#039;s defense minister during their meeting in Athens, Greece, 20 January 2026. EPA/YANNIS KOLESIDIS
Bild: keystone

Katz will Finanzierung von Gaza-Hilfsflotte sanktionieren

29.04.2026, 17:0229.04.2026, 17:02

Israels Verteidigungsminister Israel Katz hat offiziellen Angaben zufolge Sanktionen gegen die Spendenkampagne der «Global Sumud Flotilla» verhängt.

Die Flottille mit rund 100 Schiffen und rund 1'000 Beteiligten an Bord ist derzeit auf dem Weg nach Gaza und soll israelischen Medien zufolge am Wochenende vor der Küste des Palästinensergebiets eintreffen.

In einer von seinem Büro verbreiteten Erklärung beschuldigte Katz die islamistische Hamas, zusammen mit internationalen Organisationen hinter der Aktion zu stehen. Durch die Sanktionierung der Crowdfunding-Kampagne, durch die etwa der Kauf von Schiffen sowie die Anwerbung von Teilnehmern finanziert werde, sollen den Angaben zufolge Spender davon abgehalten werden, eine Terrororganisation zu unterstützen.

Die Vorwürfe aus Israel sind nicht neu. Die Aktivisten der Flotte äusserten sich auf Anfrage bislang nicht dazu. Details dazu, wie genau die Sanktionierung der Spendenkampagne erfolgen soll und welche Auswirkungen dies haben wird, liess der israelische Verteidigungsminister zunächst offen.

Israels Marine will Schiffe wieder abfangen

Die propalästinensischen Aktivisten aus verschiedenen Ländern wollen mit der Aktion erneut versuchen, die seit 2007 bestehende israelische Seeblockade des Gazastreifens, die auch von Ägypten mitgetragen wird, zu durchbrechen und Hilfsgüter in die Konfliktregion zu bringen. Die Organisatoren sprachen zuletzt von der grössten Flottille, die jemals versucht habe, den Gazastreifen zu erreichen.

Israels Marine bereitet sich israelischen Medien zufolge unterdessen darauf vor, die Schiffe – wie auch bei früheren Aktionen – abzufangen. (sda/dpa)

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